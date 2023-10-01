Джо Байден проти переривання американської підтримки України
Президент США закликав Конгрес схвалити фінансову допомогу Україні
Президент США Джо Байден привітав угоду, що дозволила уникнути припинення роботи уряду США в суботу, але закликав Конгрес швидко схвалити допомогу Україні після того, як вона була виключена з угоди. Про це йдеться у заяві глави Білого дому, оприлюдненій після голосувань бюджетного законодавства у Конгресі.
«Сьогодні ввечері двопартійна більшість у Палаті представників і Сенаті проголосувала за те, щоб уряд залишався відкритим, запобігши непотрібній кризі, яка завдала б зайвого болю мільйонам працьовитих американців», – зазначив Джо Байден.
За його словами, ухвалений документ гарантує, що військові продовжать отримувати зарплату, подорожнім не доведеться перечікувати затримки в аеропортах, а мільйони жінок і дітей отримуватимуть продуктову допомогу.
Проте президент США підкреслив, що країна ніколи не повинна була потрапити в цю ситуацію з самого початку.
«Лише кілька місяців тому спікер Маккарті і я уклали бюджетну угоду, щоб уникнути саме такої штучної кризи. Протягом кількох тижнів екстремальні республіканці в Палаті представників намагалися відмовитися від цієї угоди, вимагаючи радикальних розрізів, які були б руйнівними для мільйонів американців. Вони зазнали невдачі», – розповідає Байден.
Президент США згадав і про допомогу для України, яку не передбачає укладена угода.
«Хоча спікер і переважна більшість Конгресу виявили тверду підтримку України, в цій угоді не передбачено нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми не можемо, ні за яких обставинах, дозволити переривання американської підтримки України», – заявив Джо Байден.
Лідер США очікує, що спікер виконає свою обіцянку перед народом України й забезпечить прийняття необхідної підтримки для допомоги Україні.
Нагадаємо, 30 вересня палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України.
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