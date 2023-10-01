Джо Байден проти переривання американської підтримки України

Байден вважає, що ні за яких обставинах не можна переривати допомогу для України

Президент США закликав Конгрес схвалити фінансову допомогу Україні

Президент США Джо Байден привітав угоду, що дозволила уникнути припинення роботи уряду США в суботу, але закликав Конгрес швидко схвалити допомогу Україні після того, як вона була виключена з угоди. Про це йдеться у заяві глави Білого дому, оприлюдненій після голосувань бюджетного законодавства у Конгресі.

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«Сьогодні ввечері двопартійна більшість у Палаті представників і Сенаті проголосувала за те, щоб уряд залишався відкритим, запобігши непотрібній кризі, яка завдала б зайвого болю мільйонам працьовитих американців», – зазначив Джо Байден.

За його словами, ухвалений документ гарантує, що військові продовжать отримувати зарплату, подорожнім не доведеться перечікувати затримки в аеропортах, а мільйони жінок і дітей отримуватимуть продуктову допомогу.

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Проте президент США підкреслив, що країна ніколи не повинна була потрапити в цю ситуацію з самого початку.

«Лише кілька місяців тому спікер Маккарті і я уклали бюджетну угоду, щоб уникнути саме такої штучної кризи. Протягом кількох тижнів екстремальні республіканці в Палаті представників намагалися відмовитися від цієї угоди, вимагаючи радикальних розрізів, які були б руйнівними для мільйонів американців. Вони зазнали невдачі», – розповідає Байден.

Президент США згадав і про допомогу для України, яку не передбачає укладена угода.

«Хоча спікер і переважна більшість Конгресу виявили тверду підтримку України, в цій угоді не передбачено нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми не можемо, ні за яких обставинах, дозволити переривання американської підтримки України», – заявив Джо Байден.

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Лідер США очікує, що спікер виконає свою обіцянку перед народом України й забезпечить прийняття необхідної підтримки для допомоги Україні.

Нагадаємо, 30 вересня палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України.