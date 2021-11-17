Є лише магазин і кладовище. Як сільським пенсіонерам витратити свою 1000 грн за вакцинацію?

Баба Галя замовить у діда Миколи рубання дров і оформить це, як відвідування спортзалу

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Тут, такие дела, что жизнь нанесла подлый удар величайшему политическому лидеру современности по версии Ермака и Мендель.

Вы же помните, что Зеленский пообещал 1000 гривен вакцинированным? А я сейчас в селе Попельня, Житомирской области. В селе живет до 2000 человек. Есть полностью вакцинированные. Но нет театра или спортзала. И даже кинотеатра IMAX нет. Такая же ситуация с музеями, фитнес-клубом и концертным залом. Их просто нет. И даже нет выставочного центра. Совсем нет.

Зато есть магазин и кладбище. И это точно не спортзал и не музей, хотя люди туда ходят. Регулярно. Путешествия тут тоже не практикуют. Разве что на электричке к детям и внукам. Но чаще они в Попельню приезжают.

Есть конечно вариант, что баба Галя закажет у деда Коли рубку дров и оформит это, как посещение спортзала, но и он и она хотели бы не манипуляциями заниматься, а купить на эту тысячу тех же дров или то, что им необходимо. Но не могут. Могут на музей потратить. Или на кино. Но их тут нет.

Поэтому местные жители высказывают об инициативе президента с использованием ненормативной лексики. Кстати, связь тут тоже не очень. Местами ее нет. И это я про мобильную связь. А какой тут мобильный интернет сами понимаете.

Так что привет «Діє» и инициативе президента, которому надо быть ближе к народу. Хотя, какая разница? Да?

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Джерело: блог Борислава Берези

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