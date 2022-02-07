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    Думки вголос

    В України відсутня національна дипломатична стратегія

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

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    Україна не намагається використати ситуацію, що склалася по максимуму у своїх інтересах - В України відсутня національна дипломатична стратегія
    Україна не намагається використати ситуацію, що склалася по максимуму у своїх інтересах

    Для того, щоб ставати сильнішими, необхідно бути корисними всім сильним країнам

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    Власть Израиля запретила балтийским странам передавать оружие Украине. И фактически этим присоединилась к Германии в клубе стран, которые не хотят ссориться с РФ для достижения своих личных интересов. Тут все предсказуемо. Власти Израиля могут с серьезным выражением лица публично рассказывать о том, что в РФ вторая по величине еврейская диаспора и эта основная причина, но на самом деле все гораздо проще. В Израиле хорошо помнят о влиянии РФ на Хамас и Хезболлу, а так же о том, как Кремль может начать вооружать террористов. Плюс фактор Сирии и Ирана. Поэтому в Иерусалиме решили не нагнетать ситуацию в отношениях с Кремлем. Это публично никто не озвучит, но ситуация именно такова.

    Я могу сказать только одно, хреново что для Израиля, как и для Германии, важнее не ссориться с Кремлем, чем помогать Украине. Это вопрос того, что Украина менее важна в вопросах геополитики и приоритетов для этих стран, чем РФ. Я уже сто раз говорил, что мир прагматичен и циничен. И даже сегодня каждая страна оценивает свою выгоду в той ситуации, что сложилась. Я хорошо понимаю почему так резко активизировался Борис Джонсон и какие проблемы он решает для себя и для Великобритании, включаясь в этот кризис. Я понимаю, почему делают заявления пророссийские политики в Венгрии и Хорватии. Это не сложно, если следить за всем, что происходит в этих странах. Но мне не нравится, что Украина не пытается использовать сейчас ситуацию по максимуму в своих интересах. Так же цинично и прагматично, как делают это все остальные страны. Но все это следствие отсутствие национальной дипломатической стратегии, которая бы не только была на бумаге, но и реализовывалась бы практике. Так будет не всегда.

    С этим кризисом, как и с остальными проблемами, мы разберемся. Но для того, чтоб становиться сильнее, необходимо быть полезными всем сильным странам – от США и Канады, до ЕС и Израиля, от Китая и Японии, до ОАЭ и Австралии, от Британии до Азербайджана. И формат отношений должен быть таким, чтоб нами не пользовались, а чтоб было выгодно сотрудничать с Украиной. Это то, о чем я говорю с 2014 года. Это то, что я продвигал и продвигаю. И это то, что пока не реализуется в Украине.

    Но так будет не всегда.

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: Росія Ізраїль війна ХАМАС Борис Джонсон
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    В України відсутня національна дипломатична стратегія