Ще 100 суден тіньового флоту РФ потрапили під санкції Канади

«Канада залишається непохитною у своїй прихильності суверенітету України та її народу»

Канада вводить додаткові санкції проти РФ. Йдеться про обмеження проти сотні суден тіньового флоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.

«З метою подальшого посилення наших зусиль у боротьбі з ухиленням Росії від санкцій Канада додає до свого санкційного списку ще 100 суден із російського тіньового флоту. Росія продовжує покладатися на доходи від нафти та газу для фінансування своєї війни проти України, використовуючи мережу суден та допоміжних організацій – переважно нафтових танкерів – відомих як тіньовий флот, для транспортування товарів та сировини, що підпадають під санкції, зокрема сирої нафти, до країн по всьому світу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці санкції спрямовані на обмеження спроможності Росії фінансувати війну.

«Канада залишається непохитною у своїй прихильності суверенітету України та її народу, який рішуче захищає свої права перед обличчям руйнівних та агресивних дій Путіна. Доки Росія не припинить свою агресію, Канада продовжуватиме посилювати тиск через санкції у координації з союзниками та партнерами», – зазначила голова МЗС Аніта Ананд.

До слова, Москва планує збільшити кількість танкерів тіньового флоту, що експортують нафту під прапором Росії. Все через те, що країни Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки все частіше затримують ці підсанкційні судна.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що послаблення санкцій проти російської нафти не призведе до суттєвого зростання доходів Москви. За оцінками Вашингтона, йдеться приблизно про $2 млрд додаткового прибутку.