Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ще 100 суден тіньового флоту РФ потрапили під санкції Канади

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Санкції зменшують спроможність Росії фінансувати війну
фото: АР (ілюстративне)

«Канада залишається непохитною у своїй прихильності суверенітету України та її народу»

Канада вводить додаткові санкції проти РФ. Йдеться про обмеження проти сотні суден тіньового флоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.

«З метою подальшого посилення наших зусиль у боротьбі з ухиленням Росії від санкцій Канада додає до свого санкційного списку ще 100 суден із російського тіньового флоту. Росія продовжує покладатися на доходи від нафти та газу для фінансування своєї війни проти України, використовуючи мережу суден та допоміжних організацій – переважно нафтових танкерів – відомих як тіньовий флот, для транспортування товарів та сировини, що підпадають під санкції, зокрема сирої нафти, до країн по всьому світу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці санкції спрямовані на обмеження спроможності Росії фінансувати війну.

«Канада залишається непохитною у своїй прихильності суверенітету України та її народу, який рішуче захищає свої права перед обличчям руйнівних та агресивних дій Путіна. Доки Росія не припинить свою агресію, Канада продовжуватиме посилювати тиск через санкції у координації з союзниками та партнерами», – зазначила голова МЗС Аніта Ананд.

До слова, Москва планує збільшити кількість танкерів тіньового флоту, що експортують нафту під прапором Росії. Все через те, що країни Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки все частіше затримують ці підсанкційні судна. 

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що послаблення санкцій проти російської нафти не призведе до суттєвого зростання доходів Москви. За оцінками Вашингтона, йдеться приблизно про $2 млрд додаткового прибутку.

Читайте також:

Теги: росія санкції Канада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останнє мирне літо Європи? Чи готовий Путін до війни з НАТО
Останнє мирне літо Європи? Чи готовий Путін до війни з НАТО
Вчора, 11:18
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обідає у Великому залі народних зборів у Пекіні, Китай, 25 лютого 2026 року
Канцлер Мерц у Пекіні. Сі дратують численні прохання Європи вплинути на Путіна?
27 лютого, 13:15
У 2025 році Тихонов відзначився людиноненависницькою заявою щодо України
Чотириразовий олімпійський чемпіон з РФ поскаржився, що Росія «відстала у всьому на 100 років»
4 березня, 09:21
Єдиним джерелом, за рахунок якого Куницький живе за кордоном, це заощадження
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
8 березня, 12:30
Росія втратила темпи експорту нафти через атаки українських дронів
Експорт нафти з РФ сповільнився попри послаблення санкцій США
13 березня, 17:18
Поліцію викликали стурбовані сусіди, яким Демиденко сказав: «Я врятував країну від шпигуна»
Росіянин убив кохану, вважаючи її британською шпигункою
15 березня, 16:53
WSJ: Росія намагається затягнути конфлікт між США та Іраном
WSJ: Росія намагається затягнути конфлікт між США та Іраном
17 березня, 23:12
Росіяни надихалися зростанням рейтингу Дональда Трампа після реального замаху
Російська розвідка планувала інсценувати замах на Орбана для перемоги на виборах
21 березня, 14:10
Гамбія не зіграє товариський матч з Росією у березні цього року
Команда з однієї з найбідніших країн Африки відмовилася грати зі збірною Росії з футболу
20 березня, 18:48

Економіка

Путін запропонував великому бізнесу скинутися на війну – The Bell
Путін запропонував великому бізнесу скинутися на війну – The Bell
Ще 100 суден тіньового флоту РФ потрапили під санкції Канади
Ще 100 суден тіньового флоту РФ потрапили під санкції Канади
Українське золото пішло з молотка: що продала Росія на Луганщині
Українське золото пішло з молотка: що продала Росія на Луганщині
Нафта може зрости до $200? Адміністрація Трампа вивчає наслідки потенційного стрибка цін
Нафта може зрости до $200? Адміністрація Трампа вивчає наслідки потенційного стрибка цін
РФ втратила щонайменше 40% потужностей з експорту нафти через удари України – Reuters
РФ втратила щонайменше 40% потужностей з експорту нафти через удари України – Reuters
Росія почала продавати нафту дорожче навіть Індії: що сталося
Росія почала продавати нафту дорожче навіть Індії: що сталося

Новини

Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Сьогодні, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua