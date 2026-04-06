Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Румунія висунула обвинувачення двом українцям у спробі диверсії

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вантажівка, яка стала об’єктом нападу
фото: Wikimedia Commons

Обвинуваченим загрожує до десяти років ув’язнення

У Румунії двом громадянам України віком 23 та 24 років висунули звинувачення у спробі диверсії та участі в змові, яку, за даними слідства, пов’язують із Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Balkan Insight.

За даними румунського Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT), у жовтні підозрювані залишили дві посилки із запальними речовинами у приміщенні «Нової Пошти».

«Існував реальний ризик, що об’єкт міг бути знищений пожежею, що потенційно загрожувало національній безпеці, враховуючи, що офіс розташований на першому поверсі семиповерхового житлового будинку в центральному, густонаселеному районі Бухареста», – заявили слідчі DIICOT.

Обвинуваченим, яких поміщено під варту до судового розгляду, загрожує до десяти років ув’язнення, якщо їх визнають винними.

Арешт двох українців у жовтні було здійснено у співпраці з польськими правоохоронцями, які також затримали шістьох підозрюваних у Польщі. Румунська розвідувальна служба SRI тоді заявила, що «Румунія, разом з іншими східноєвропейськими державами, такими як Польща та Молдова, продовжує бути об’єктом російської агресії… головною метою якої є зменшення підтримки України».

До слова, польські прикордонники затримали двох громадян України, які незаконно перевозили через кордон 12 росіян. Затримання відбулося 31 березня в польському місті Сянок під час звичної перевірки транспорту на кордоні зі Словаччиною.

Теги: Румунія українці диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Нідерландське місто оголосило війну чайкам: причина
Трамп зробив резонансну заяву про воєнні злочини
Ізраїль атакував найбільший нафтохімічний комплекс Ірану
План озброїти іранців провалився: Трамп обурений
Netflix доведеться повернути гроші користувачам: що сталося
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua