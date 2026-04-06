Румунія висунула обвинувачення двом українцям у спробі диверсії

Обвинуваченим загрожує до десяти років ув’язнення

У Румунії двом громадянам України віком 23 та 24 років висунули звинувачення у спробі диверсії та участі в змові, яку, за даними слідства, пов’язують із Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Balkan Insight.

За даними румунського Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT), у жовтні підозрювані залишили дві посилки із запальними речовинами у приміщенні «Нової Пошти».

«Існував реальний ризик, що об’єкт міг бути знищений пожежею, що потенційно загрожувало національній безпеці, враховуючи, що офіс розташований на першому поверсі семиповерхового житлового будинку в центральному, густонаселеному районі Бухареста», – заявили слідчі DIICOT.

Обвинуваченим, яких поміщено під варту до судового розгляду, загрожує до десяти років ув’язнення, якщо їх визнають винними.

Арешт двох українців у жовтні було здійснено у співпраці з польськими правоохоронцями, які також затримали шістьох підозрюваних у Польщі. Румунська розвідувальна служба SRI тоді заявила, що «Румунія, разом з іншими східноєвропейськими державами, такими як Польща та Молдова, продовжує бути об’єктом російської агресії… головною метою якої є зменшення підтримки України».

