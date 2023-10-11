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Антиізраїльський вибух на кремлівській ботофермі

glavcom.ua
Кремлівська фабрика ботів працює на повну
фото: shatilin.com

Російські пропагандисти просувають тезу, що тепер гроші та зброя НАТО підуть Ізраїлю, тому допомога Києву помітно ослабне

Загальна інформаційна картина, яку пропаганда малює навколо ізраїльської операції «Залізні мечі» в Секторі Газа, все та сама: зловтіха, глузування і антиукраїнські фейки.

Офіційний Кремль тримає нейтралітет, але його «фабрика тролів» працює на повну. Кремлеботи крім того, що підхопили наратив, що «Київ постачає зброю ХАМАСу», висміюють ЦАХАЛ і пишуть, що Зеленський у цьому конфлікті підтримав «фашистів». (Київ, нагадаємо, офіційно підтримав Ізраїль).

Антиізраїльський вибух на кремлівській ботофермі фото 1

«Америка не зможе спонсорувати і Україну, і Ізраїль однаково» – це головний на сьогодні наратив у російській соцмережі VK, – пише «Агентство». Так само і в X (раніше Twitter).

Тролі просувають тезу, що тепер гроші та зброя НАТО підуть Ізраїлю, тому допомога Києву помітно ослабне. 

Насправді, репліки зі словом «Україна» вийшли на перше місце серед 4000 коментарів, залишених ботами з 7 жовтня в основних спільнотах VK, де було виявлено активність фейкових акаунтів та згадуються слова «Ізраїль», «ХАМАС», «Палестина».

Кремлеботи залишають лайливі коментарі під постами ЗМІ про прапори Ізраїлю на вулицях Києва: наприклад: «Зеленський сам фашист, тож і вітати для нього фашистів це нормально».

Один із тролів пише, що «Київ підтримує Ізраїль, бо Зеленський таким чином просить пощади за те, що продав ХАМАСу зброю».

Цей вибух на кремлівській ботофермі дуже продуманий і організований. «Тролі навмисно просувають суперечливі послання, щоб заплутати аудиторію і навіяти їй, що правди не існує, і щоб люди перестали заглиблюватися у суть проблеми. У них немає завдання бути послідовними, а часто навпаки: що більше плутанини, то краще», – пояснюють фахівці з моніторингу та блокування подібних бот-акаунтів.

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Теги: Ізраїль пропаганда Україна фабрика тролів ХАМАС соцмережі

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Антиізраїльський вибух на кремлівській ботофермі
Антиізраїльський вибух на кремлівській ботофермі
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