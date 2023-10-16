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Антон Швець Блогер

Чому Єгипет не відкриє кордони з Сектором Гази?

glavcom.ua
Сектор Газа зазнав авіаударів з боку Ізраїлю, після терористичної атаки ХАМАСу
фото: Reuters

Для єгипетської влади пустити ХАМАС до Єгипту це початок громадянської війни

Багато хто питає, чому Єгипет не відкриє кордони з Сектором Гази, та не впустить до себе мільйон або два палестинських арабів, які від єгипетських арабів нічим не відрізняються. Хтось каже, що бачити у себе палестинців ніхто не бажає, попри заяви про підтримку. Це дійсно так в багатьох випадках, але у випадку Єгипту ситуація ще складніша.

Є такий рух ісламський рух фундаменталістів «Брати-мусульмани». Заснований в Єгипті майже сто років тому. Дуже потужна організація(і в минулому, і зараз), яка діяла в Йорданії, Сирії, самому Египті(заборонена в 1933, потім захопила владу, потім знов заборонена, далі розповім), Катарі, Іраку, Лівані, Судані і багато ще де. В ОАЄ до речі заборонена, як і у Саудів.

Після повалення режиму Мубарака, на перших демократичних виборах в 2012 році, п’ятим Президентом Єгипту став Мухамед Мурсі. Висувався він від партії Свободи та Справедливості, яку заснували Брати-мусульмани.

В 2013 році Мурсі був заарештований в результаті військового перевороту власне військовими Єгипту, які захопили владу. Брати-мусульмани були вкотре заборонені та пережили вал масштабних арештів.

ХАМАС був заснований у 1987 на базі палестинського відділення Братів-Мусульман, засновник навчався в Каїрі. Тільки в 1997 ХАМАС від Братів-мусульман офіційно відокремився. Звʼязки зберігаються і зараз, через катарське відділення Братів-мусульман.

Серед обвинувачень, які висунули військові Мухамеду Мурсі – зв’язки з терористами та пряма підтримка ХАМАСу. Президентом Єгипту після перевороту і виборів в 2014 став Ас-Сісі, який переворот і очолював. Президентом він є і зараз.

Для єгипетської влади пустити ХАМАС до Єгипту це початок громадянської війни, бо захоплення влади військовими не було простим. Під час заворушень загинули сотні, може навіть тисячі людей. Тим більше, що і Ліван з Йорданією, які пускали до себе палестинських біженців, отримали чималі проблеми. Ліван з тих проблем не вибрався і зараз.

Саме тому навіть у випадку створення зеленого коридору, Єгипет навряд чи прийме до себе біженців з Сектору Гази, бо палестинці це соціальна база ворогів влади Єгипту. там є ще деякі нюанси звʼязків бедуїнів та ХАМАСу, але то вже другорядне.

Саме тому наземна операція ЦАХАЛу в Газі може виявитися дуже складною, бо двом мільйонам людей нема куди подітися, і ХАМАС буде використовувати їх, як заручників та проводити серед них вербування.

І це для нас дуже погана новина.

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Теги: Палестина ХАМАС мусульмани переворот військові Єгипет

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Антон Швець

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