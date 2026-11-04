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Трамп знову допустив використання вето у разі перемоги демократів на виборах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп знову допустив використання вето у разі перемоги демократів на виборах
Трамп: Я думаю, що у нас все буде чудово, але якщо ми не переможемо, я накладу вето на все
фото: Getty Images

Дональд Трамп: «Історично склалося так, що ви накладаєте вето на пару місяців, а потім вони приходять і кажуть: «Ми повинні укласти угоду»»

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі здобуття Демократичною партією більшості в Конгресі він готовий активно застосовувати право вето. На його думку, це зрештою змусить опонентів піти на компроміс та укласти двопартійні угоди. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

В інтерв'ю CBS News Трамп зазначив, що за заведеною практикою після кількох місяців блокування законопроєктів демократи самі запропонують пошук спільних рішень. Подібні заяви свідчать про потенційне протистояння між Білим домом та Капітолійським пагорбом, якщо демократи візьмуть під контроль Палату представників і Сенат.

Крім того, президент попередив про можливість розширення виконавчих повноважень у разі спроб Конгресу обмежити його діяльність. Коментуючи свою участь у виборчій кампанії, Трамп підкреслив, що його активність допомогла республіканцям перетворити очікувану «блакитну хвилю» демократів на більш конкурентну боротьбу.

Напередодні голосування в інтерв'ю Міранді Девайн для подкасту «Pod Force One» (New York Post) Трамп назвав себе майбутнім «містером Вето», наголосивши, що блокуватиме ініціативи опонентів, доки ті не погодяться на прийнятні умови.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме Палату представників і Сенат протягом наступних двох років президентства Дональда Трампа. Перші результати голосування очікуються в ніч на 4 листопада за київським часом.

До слова, близькі до Дональда Трампа, повідомляють, що приватні розмови президента свідчать про його побоювання щодо можливого найгіршого сценарію для Республіканської партії. Перші реальні підсумки з'являться, коли закриються виборчі дільниці в Кентуккі та Індіані.

Теги: вибори у США США Дональд Трамп

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