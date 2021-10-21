Викрадення Яроша до Росії. Пропозицію прийняла лиса особа з прізвищем на літеру «К»

Так буває... Ківу виключили з «ОПЗЖ»

Не раз деергешки ворога нейтралізовувалися спільними силами добровольців, СБУ, МВС

Почув про те, що Ківу виключили з путінського бандформування «ОПЗЖ»…

Навіть, так буває…

У минулому році, Брати по зброї з однієї державної силової структури спеціального призначення, в назві якої присутня літера «А», попередили мене про те, що російські спецслужби дають п’ять мільйонів доларів за те, щоб я живим потрапив в їх руки на території Ерефіі…

Росіяни звернулися в декілька «установ», що теоретично могли б провести таку спецоперацію…

Начебто, всі відмовились у зв’язку або з безперспективністю, або з відносною порядністю. Більше того, дехто цю інформацію передав туди – куди треба…

В принципі, для мене це була не новина, бо десь, як мінімум, раз у рік подібні спроби відбуваються з 2014 року…

Не раз деергешки ворога нейтралізовувалися спільними силами добровольців, СБУ, МВС…

Дякую за все, хлопці та дівчата!

Але цього разу, після відмови «серйозних структур займатися Ярошем», за інформацією з надійних агентурних джерел, пропозицію прийняла лиса, дебільнувата і психопатична «особь» з прізвищем на літеру «К»…

По-християнські, шкода мені цього недорозвинутого путінського телепня…

P.S. Хочу закликати Патріотів України не відправляти на той світ цього виродка, бо чую про те, що бажаючих стає все більше…

Думаю, за вас це зроблять кремлівські спецслужби, бо «п’ять лямів» йому вони, точно, не пробачать…

Джерело: блог Дмитра Яроша

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.