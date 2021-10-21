Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ

За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань

Російський агент пройшов вишкіл в окупантів на Донбасі

Контррозвідники СБУ викрили та затримали на Вінниччині агента ФСБ Росії, який пройшов вишкіл в окупантів на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що громадянин України приєднався до незаконних збройних формувань так званої ЛНР та брав участь у збройному протистоянні ЗСУ.

«Також, він пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним Дикий. За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань», – ідеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч.1 ст. 111 (державна зрада);

ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Сьогодні також повідомлялося, що бойовик «ЛНР» втік з окупованих територій за українською пенсією. Його затримала СБУ.

Нагадаємо, 13 жовтня поблизу міста Золоте на Луганщині бійці ЗСУ затримали бойовика бандформування «ЛНР». Він був у військовій формі та мав при собі вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами, а також військовий квиток.

14 жовтня СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР». За даними СБУ, він виходець з Алчевська, активно брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Терористи «ЛНР» стверджують, що Косяк був «представником СЦКК» і входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Згодом у мережі з'явилося відео з обшуком затриманого українськими військовими . На питання про те, чому при ньому є зброя, яке представникам у СЦКК носити не дозволяється, Косяк відповів, що «без неї стрьомно».