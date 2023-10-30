Зеленський у зверненні закликав тверезо оцінювати російську систему

Президент розповів, що Росія поки може витримувати бойові дії, але не здатна витримати протистояння стратегічно

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 614-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про перемовини з прем'єр-міністром Нідерландів та зустріч з делегацією Конгресу США. Президент нагадав, що Росія мобілізувала всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні.

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«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

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Передусім я хочу відзначити наші бойові бригади. Усіх воїнів, які б’ються на найбільш гарячих напрямках фронту. Дякую всім воїнам, які своїми штурмами та своєю стійкістю – героїчною стійкістю – доводять на ділі, що Україна здатна протистояти російському тиску, здатна знищувати окупантів, здатна перемогти.

53-тя та 110-та окремі механізовані бригади, 79-та бригада ДШВ. Дякую, хлопці, за Авдіївку та Мар’їнку! 14-та, 32-га та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую за захист Куп’янського напрямку. 80-та окрема десантно-штурмова бригада та 93-тя окрема механізована бригада – дякую вам, воїни, за Бахмутський напрямок, за просування вперед! 33-тя окрема механізована бригада – дякую за вашу силу в боях на півдні України!

Сьогодні провів важливі перемовини з Премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував його про ситуацію на передовій, про наші дії, наші можливості. Я вдячний за допомогу! За системи ППО, за снаряди для наших воїнів, за потужні речі, які допомагають нам тримати безпеку східної частини Чорного моря. Наші домовленості з Марком, про які ми говорили під час зустрічі в Одесі, виконуються. Дуже важливо також і те, що Нідерланди стали першою державою з-поза меж «Великої сімки», із якою ми почали двосторонню роботу щодо безпекових гарантій. Обговорили з паном Премʼєр-міністром і результати зустрічі радників щодо Формули миру на Мальті.

Зустрівся з делегацією Конгресу США – троє конгресменів, які перебувають із візитом в Україні. Важливий візит солідарності. Я вдячний усім у Конгресі – в обох партіях, – хто допомагає захищати свободу, Президенту Байдену, його команді та кожному американцю, хто відчуває, що свобода у світі може вистояти лише тоді, коли Америка сильна й коли у ворогів вільного світу немає сумніву в американському лідерстві. Я поінформував конгресменів про ситуацію на передовій, про дуже успішне застосування американських «атакамсів», нещодавно переданих нашим силам оборони. Звичайно, ми обговорили й питання продовження військової та бюджетної підтримки.

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Провів сьогодні й кілька важливих нарад щодо наших подальших міжнародних кроків. Підсумкову нараду щодо зустрічі радників на Мальті та наступних планів стосовно Формули миру. Нараду щодо очікуваної оцінки від Єврокомісії щодо нашого прогресу у європейській інтеграції. А також нараду щодо нашої стратегії зі збереження уваги світу до України, з підтримки тієї єдності, яка допомагає нам захищатися та забезпечувати системне послаблення держави-агресора.

Ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік у Росії втрачається контроль над подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки – поки – може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно.

Стратегічно ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе й неможливе, аби вистояти, і повернути своє, і довести, що свобода точно сильніша, ніж ненависть і агресія. Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність усієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу… Єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя.

Я дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто б’ється і працює заради України! Слава Україні!»