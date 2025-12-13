Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні вперше виправдано російського окупанта: суддя пояснив причини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні вперше виправдано російського окупанта: суддя пояснив причини
Суддя Геннадій Стасенко, який виніс виправдальний вирок окупанту
фото: скріншот із відео

Воєнні злочини не мають терміну давності

Суд у Бородянці на Київщині виправдав російського військового, якого звинувачували у пограбуванні приватної оселі під час окупації Київської області в березні 2022 року. Це перший виправдувальний вирок окупантові, винесений українським судом, що спричинило неабияке обурення. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі tsn.ua.

Виправдувальний вирок: нестача доказів

Суддя Геннадій Стасенко, який виніс вирок, погодився пояснити це рішення:

«Для мене це вперше… Хочу не виправдатися, а пояснити особливості цієї категорії справ».

Суддя наголосив, що суд не брав під сумнів факт пограбування цивільного житла та участь у цьому підрозділу Росгвардії. Однак для обвинувального вироку бракувало «неспростовних доказів»:

«Тієї обставини, що саме ця особа заходила до саме цього будинку чи що хоча б вона була біля цього будинку, хоча б на цій вулиці, – не встановлено і суду не надано», – пояснив суддя Стасенко.

Якість слідства важливіша за емоції

Суддя зазначив, що до цього Бородянський суд виніс обвинувальні вироки щодо чотирьох російських воєнних злочинців, а загалом по Україні – 211 таких вироків.

Правозахисниця Анна Рассамахіна закликає не піддаватися емоціям:

«Не треба бути на емоціях, треба розуміти, що цей вирок жодним чином не заперечує масштабів злочинів, скоєних росіянами, не виправдовує їх. Тут йдеться про якість проведеного слідства і що судді мають виносити обвинувальний вирок, лише якщо вина повністю доведена».

В Офісі генпрокурора усвідомлюють величезне навантаження, але наголошують, що не фіксувати злочини Україна не має права:

«Ми не хочемо, щоб якийсь злочин залишився без відповідальності за нього. Ми не хочемо, щоб інші країни стали тихою гаванню для російських військових злочинців».

Наразі зареєстровано понад 194 тисячі воєнних злочинів РФ. Розслідуються ті справи, де є найбільше шансів зібрати доказову базу. Більшість проваджень – заочні, але в Офісі генпрокурора переконують, що діють згідно з міжнародним правом. Вони навіть намагаються писати обвинуваченим у соцмережі, щоб повідомити про підозру.

«Деякі були прочитані. В деяких аспектах помічники виходили на нас і казали, що ми обов’язково передамо таке. В деяких повідомленнях про підозру вони, скажімо так, казали, куди ми можемо засунути цю підозру. Але ми розуміли це як юристи, що це означає, що особа ознайомилася з її змістом», – розповів представник Офісу генпрокурора.

Юристи нагадують, що воєнні злочини не мають терміну давності: «Правосуддя, воно вміє чекати».

Раніше повідомлялося, що російський військовослужбовець Євгєній Мурзінцев уник покарання за пограбування помешкання українців під час окупації Київської області. 

Нагадаємо, Україна екстрадувала російського військового до Литви за катування та воєнні злочини. 

Також військові слідчі Слідчого комітету Росії затримали рядового Олексія Кострикіна, обвинуваченого у вбивстві власника будинку і зґвалтуванні його дружини. Порушено кримінальну справу.

Читайте також:

Теги: Україна правосуддя злочин вирок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Казахстан залишається одним з основних маршрутів поставок до Росії товарів, що підпадають під санкції
Казахстан між санкціями та нафтою РФ
1 грудня, 12:41
Переговори між США, Україною та РФ ще попереду
Найскладніші «10 метрів» у переговорах ще попереду
8 грудня, 12:47
«Національний кешбек» діятиме до середини 2026 року
Кабмін встановив дату завершення програми «Національний кешбек»
24 листопада, 14:14
Суд визнав Миколу Азарова визнали винним у державній зраді та виправдовуванні агресії РФ
Суд виніс вирок Азарову за державну зраду та адміністраторці його телеграм-каналу
3 грудня, 14:25
Трамп ігнорує позицію Європи щодо України та просуває власний мирний план
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
11 грудня, 10:02
Польща бореться за своє місце за столом переговорів
Польща обурена через виключення з переговорів щодо України – Politico
11 грудня, 12:40
Олександр Савов повернувся з полону з туберкульозом, а також шкірними захворюваннями та лімфостазом ніг
Помер захисник «Азовсталі», який повернувся з російського полону
16 листопада, 20:36
Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте
«Важливі дні, і багато може змінитися». Зеленський зробив анонс після розмови з генсеком НАТО
30 листопада, 19:34
«Чернівціобленерго» віддало 1,7 млн грн компанії, пов'язаній з РФ: розслідування
«Чернівціобленерго» віддало 1,7 млн грн компанії, пов'язаній з РФ: розслідування
11 грудня, 17:09

Суспільство

В Україні вперше виправдано російського окупанта: суддя пояснив причини
В Україні вперше виправдано російського окупанта: суддя пояснив причини
Священник зі Львова помер під час військових навчань
Священник зі Львова помер під час військових навчань
Місяць після «Міндічгейту»: що відбувається з маєтком, у якому таємно жив ексміністр Галущенко
Місяць після «Міндічгейту»: що відбувається з маєтком, у якому таємно жив ексміністр Галущенко
Свириденко провела нараду з міністерствами та енергетиками щодо масштабного обстрілу Одеси
Свириденко провела нараду з міністерствами та енергетиками щодо масштабного обстрілу Одеси
«Атаки Росії – це точно не про завершення війни». Зеленський відреагував на нічний обстріл
«Атаки Росії – це точно не про завершення війни». Зеленський відреагував на нічний обстріл
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua