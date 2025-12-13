В Україні вперше виправдано російського окупанта: суддя пояснив причини

Воєнні злочини не мають терміну давності

Суд у Бородянці на Київщині виправдав російського військового, якого звинувачували у пограбуванні приватної оселі під час окупації Київської області в березні 2022 року. Це перший виправдувальний вирок окупантові, винесений українським судом, що спричинило неабияке обурення. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі tsn.ua.

Виправдувальний вирок: нестача доказів

Суддя Геннадій Стасенко, який виніс вирок, погодився пояснити це рішення:

«Для мене це вперше… Хочу не виправдатися, а пояснити особливості цієї категорії справ».

Суддя наголосив, що суд не брав під сумнів факт пограбування цивільного житла та участь у цьому підрозділу Росгвардії. Однак для обвинувального вироку бракувало «неспростовних доказів»:

«Тієї обставини, що саме ця особа заходила до саме цього будинку чи що хоча б вона була біля цього будинку, хоча б на цій вулиці, – не встановлено і суду не надано», – пояснив суддя Стасенко.

Якість слідства важливіша за емоції

Суддя зазначив, що до цього Бородянський суд виніс обвинувальні вироки щодо чотирьох російських воєнних злочинців, а загалом по Україні – 211 таких вироків.

Правозахисниця Анна Рассамахіна закликає не піддаватися емоціям:

«Не треба бути на емоціях, треба розуміти, що цей вирок жодним чином не заперечує масштабів злочинів, скоєних росіянами, не виправдовує їх. Тут йдеться про якість проведеного слідства і що судді мають виносити обвинувальний вирок, лише якщо вина повністю доведена».

В Офісі генпрокурора усвідомлюють величезне навантаження, але наголошують, що не фіксувати злочини Україна не має права:

«Ми не хочемо, щоб якийсь злочин залишився без відповідальності за нього. Ми не хочемо, щоб інші країни стали тихою гаванню для російських військових злочинців».

Наразі зареєстровано понад 194 тисячі воєнних злочинів РФ. Розслідуються ті справи, де є найбільше шансів зібрати доказову базу. Більшість проваджень – заочні, але в Офісі генпрокурора переконують, що діють згідно з міжнародним правом. Вони навіть намагаються писати обвинуваченим у соцмережі, щоб повідомити про підозру.

«Деякі були прочитані. В деяких аспектах помічники виходили на нас і казали, що ми обов’язково передамо таке. В деяких повідомленнях про підозру вони, скажімо так, казали, куди ми можемо засунути цю підозру. Але ми розуміли це як юристи, що це означає, що особа ознайомилася з її змістом», – розповів представник Офісу генпрокурора.

Юристи нагадують, що воєнні злочини не мають терміну давності: «Правосуддя, воно вміє чекати».

Раніше повідомлялося, що російський військовослужбовець Євгєній Мурзінцев уник покарання за пограбування помешкання українців під час окупації Київської області.

Нагадаємо, Україна екстрадувала російського військового до Литви за катування та воєнні злочини.

Також військові слідчі Слідчого комітету Росії затримали рядового Олексія Кострикіна, обвинуваченого у вбивстві власника будинку і зґвалтуванні його дружини. Порушено кримінальну справу.