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Названо лауреатів Нобелівської премії-2024 з економіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Названо лауреатів Нобелівської премії-2024 з економіки
Дарон Ачемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон
фото: Facebook/Nobel Prize

Лауреати Нобелівської премії запропонували нове розуміння того, чому між країнами існує така велика різниця в рівні добробуту

Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук стали Дарон Ачемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон. Вони продемонстрували важливість суспільних інститутів для процвітання країни. Про це йдеться на сайті Фонду Нобеля.

Лауреати запропонували нове розуміння того, чому між країнами існує така велика різниця в рівні добробуту. Одним з важливих пояснень є стійкі відмінності в суспільних інститутах.

Досліджуючи різні політичні та економічні системи, запроваджені європейськими колонізаторами, лауреати змогли продемонструвати зв'язок між інституціями та процвітанням. Вони також розробили теоретичні інструменти, які можуть пояснити, чому зберігаються відмінності в інституціях і як інституції можуть змінюватися.

Робота Ачемоглу, Джонсона та Робінсон справила вирішальний вплив на подальші дослідження як в економіці, так і в політології. Їхнє розуміння того, як інституції впливають на процвітання, показує, що робота на підтримку демократії та інклюзивних інституцій є важливим кроком вперед у просуванні економічного розвитку.

Так, Лауреати показали, що одним із пояснень відмінностей у процвітанні країн є суспільні інститути, які були запроваджені під час колонізації. Зазначається, що суспільства зі слабким верховенством права та інституціями, які експлуатують населення, не генерують зростання та зміни на краще.

Інклюзивні інститути часто запроваджувалися в країнах, які були бідними на момент колонізації, що з часом призводило до загального процвітання населення. Це є важливою причиною того, чому колишні колонії, які колись були багатими, зараз є бідними, і навпаки.

«Деякі країни опиняються в пастці ситуації, коли інституції, що працюють на видобуток корисних копалин, мають низькі темпи економічного зростання. Запровадження інклюзивних інституцій створило б довгострокові вигоди для всіх натомість екстрактивні інституції забезпечують короткострокові вигоди для людей, які перебувають при владі. Допоки політична система гарантує їм збереження контролю, ніхто не довірятиме їхнім обіцянкам щодо майбутніх економічних реформ. На думку лауреатів, саме тому не відбувається жодних покращень», – йдеться в повідомленні.

«Зменшення величезної різниці в доходах між країнами є одним з найбільших викликів сучасності. Лауреати продемонстрували важливість суспільних інститутів для досягнення цієї мети», – говорить голова Комітету з присудження премії з економічних наук Якоб Свенссон.

Нобелівська премія – це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.

Нагадаємо, лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стала організація Nihon Hidankyo – японська рада організацій жертв атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, що бореться за ядерне роззброєння.

Як повідомлялося, лауреатами Нобелівської премії з хімії 2024 року стали вчений з США Девід Бейкер «за обчислювальний дизайн білка» та британці Деміс Хассабіс та Джон Джампер «за передбачення структури білка».

До слова, у 2024 році Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів.

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Теги: економіка Нобелівська премія

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