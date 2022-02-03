Кадиров – це і є сучасна Росія

В обіцянках прихвостнів Кадирова відрізати голови немає нічого нового

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У Кадырова нет никакого обострения. В обещаниях его прихвостней отрезать головы и устраивать теракты в Европе нет ничего нового, как и в похищениях людей. Все это мы уже видели много раз – и много раз забывали, в точности по Фрейду, вытесняя подальше в подсознание.

Кадыров там и сидит: бородатый, рычащий. Он никуда не пропадает, он всегда был таким – просто мы старались избавляться от ужаса, очень тщательно его не замечать,

А замечать нужно. И помнить нужно – всегда.

Помните Халимат Тарамову? Июнь прошлого года. Силовики Кадырова похитили девушку из шелтера в Дагестане. Где она сейчас? Жива ли? – Вытеснили и забыли, отшатнулись от правды о том, что человека могут похитить просто так и ничего за это не будет. С правдой неудобно жить. У нас же тут цивилизация, Apple Pay и новое кафе вчера открылось.

Год назад, Нижний Новгород, братья Салех Магамадов и Исмаил Исаев. Похищены силовиками Кадырова, уже год в плену. История идентична истории Заремы Мусаевой, только что ее обвиняют в нападении на силовика, а братьев – в пособничестве террористам. Доказательства там одинаковые – их нет. И как, помните о Салехе и Исмаиле?

Можно уходить дальше и глубже. Вспоминать все статьи «Новой газеты», например, недавний рассказ о том, как полк имени Ахмата Кадырова убивает людей, потом делая из их трупов боевиков.

Можно вспомнить убийство Бориса Немцова. Анны Политковской. Многочисленные атаки за границей на врагов Кадырова. Да и Делимханов не сегодня выронил в Думе золотой пистолет. И не сегодня, например, заказал убийство врагов Кадырова в Турции (а в ноябре).

Кадыров никуда не пропадает. Он всегда такой. Просто на семействе Янгулбаевых сейчас сошлось множество лучей. Бывший судья. Центральная Россия. Канал «1ADAT». Мгновенная съема событий СМИ. И получилось, что этот мощный прожектор высветил тот темный угол подсознания страны, в котором в паутине сидит Кадыров и гложет кости своих жертв. И опять стало страшно. И опять будет вытеснение.

А власть – ну, та, что в Кремле, – всегда ведет себя одинаково. Или молчит, или поддерживает. Ведь все забыли это фото, правда? А это всего лишь 2016 год. И весь телебомонд, всякие там басковы, стояли с такими же плакатиками.

Потому что Кадыров не просто всегда с Россией, как праздник. Он и есть Россия. Не та эфемерная, что-то там про прекрасное будущее. А настоящая. Где одни менты ломают руки другим от общей озверелости, где пытают швабрами (и пытали еще в начале нулевых кадыровские соколы, читайте «Новую»), где размазывают печень по асфальту и собирают весь Грозный, как сегодня, на митинги. А уж устроили они резню в «Шарли Эбдо» или только хотят отрезать головы – это тонкости.

Хотелось бы, чтобы сегодняшняя ситуация была не забыта. И, может, новые жертвы не умрут в тишине, а общество вновь не спрячется в подушку от реальности.

Постараемся не забыть хотя бы на этот раз. И не удивляться на следующий, когда придут за вами.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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