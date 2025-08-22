Головна Світ Політика
Росія відкрито принизила США ударом по американському підприємству – ексглава МЗС Литви

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія відкрито принизила США ударом по американському підприємству – ексглава МЗС Литви
Росія вдарила по американському підприємству у Мукачеві
фото: ДСНС

У ніч на 21 серпня російська ракета влучила в американський завод у Мукачеві

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відреагував на російський удар по американському заводу на Закарпатті. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

Лінкявічюс зазначив, що Росія у такий спосіб демонструє не лише спробу зірвати переговори чи висловити незгоду з умовами миру, але й публічне приниження США.

«Росіяни явно нервують, що «сеанс гіпнозу» Путіна на Алясці може провалитися. Запуск 600 безпілотників та 40 ракет по Україні, включаючи американський завод, — це не просто прояв несхвалення пошуку миру. Це відкрите приниження США та їхніх зусиль», – пише він.

Зауважимо, президент американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер звернувся до президента США Дональда Трампа після удару по підприємству Flex у Мукачеві.

«Росія не просто руйнує Україну – вона знищує й принижує американський бізнес. Ми закликаємо президента Трампа стати на захист американського бізнесу та дати відсіч кампанії руйнування, яку веде Путін», – написав він.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський удар по Мукачеву. Він запропонував прийняти у своїй країні постраждалих

За словами глави українського уряду Юлії Свириденко, ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мукачівській громаді Закарпатської області зросла до 19 осіб. 10 осіб були доставлені до лікарні бригадами екстреної медичної допомоги, а ще девʼятеро – звернулися за допомогою самостійно.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 23. У стаціонарі перебуває шість пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одній пацієнтці медики зробили операцію. 

Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми. Усім надається кваліфікована медична допомога.

До слова, президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів запровадити санкції проти РФ.

