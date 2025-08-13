Головна Світ Політика
Рубіо та Лавров обговорили підготовку саміту на Алясці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров провели розмову
Сторони підтвердили спільну зацікавленість у успішному проведенні зустрічі

У вівторок, 12 серпня, держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров провели розмову щодо підготовки до запланованого саміту на Алясці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу російського МЗС.

У відомстві зазначили, що сторони підтвердили спільну зацікавленість у успішному проведенні зустрічі. Під час обговорення Рубіо та Лавров торкнулися ключових аспектів підготовки до переговорів між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним, які мають відбутися 15 серпня 2025 року.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи журналістам свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з очільником Кремля у Росії.

А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.

У матеріалі наголошується, що дух історичних угод, як-от Мюнхенської чи Ялтинської, може тінню нависнути над зустріччю на Алясці. Однак, зауважується, що Трамп, ймовірно, не зосереджуватиметься на таких дипломатичних скандалах.

Видання підкреслює, що спецпосланець США Стів Віткофф недостатньо розуміє сучасну ситуацію на українському фронті, а Путін взагалі не переймається минулим.

Теги: росія США Сергій Лавров Марко Рубіо

