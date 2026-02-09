ТЦК масово закривають обличчя під час мобілізаційних заходів – Лубінець

Лубінець наголосив на порушенні прав громадян України під час заходів оповіщення ТЦК

Омбудсмен заявив, що ТЦК здійснюють мобілізаційні заходи без присутності поліції

Військовослужбовці ТЦК, які здійснювали мобілізаційні заходи, неодноразово порушували закони та права громадян України. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Главком».

Омбудсмен розповів, що у 2025 році працівники ТЦК СП масово закривають обличчя під час мобілізаційних заходів, що є порушенням статуту та законодавства України. Це унеможливлює ідентифікацію працівників ТЦК, які порушують права громадян України.

За словами Дмитра Лубінця, групи оповіщення ТЦК здійснюють такі дії як затримання, перевірка документів, обмеження волі без супроводження поліцією. «Я завжди наголошую, що це – пряме порушення прав громадян України, бо згідно з чинним законодавством перевіряти документи мають виключно органи правопорядку. Це прописано в Конституції, в діючому законодавстві», – заявив Омбудсмен.

До слова, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що протягом 2025 року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав понад 6 тис. звернень від громадян про порушення прав людини під час мобілізації.

Нагадаємо, як поліція Дніпропетровської області затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у нанесенні смертельних травм 55-річному місцевому мешканцю. Затриманим інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).