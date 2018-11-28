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    Думки вголос

    Що робили співробітники СБУ на борту полонених кораблів

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    Що робили співробітники СБУ на борту полонених кораблів

    Про флотських контррозвідників

    Мовою оригіналу

    Российская пропаганда гадит тоннами кирпичей по поводу того, что среди захваченных в результате российской агрессии близ Керченского пролива украинских военных моряков оказались сотрудники СБУ.

    Для служивших на флоте/в армии (в самой России тоже) хотя бы срочную службу, в этом ничего странного нет. Военные контрразведчики в подразделениях и на военных кораблях – это норма. То, что речь идет именно о штатных контрразведчиках в составе ВМСУ, подтвердила и СБУ.

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    Но я предлагаю вспомнить других контрразведчиков – офицеров российской ФСБ в составе Черноморского флота РФ. До оккупации Крыма они, правда, занимались не столько контрразведкой, сколько подрывной деятельностью против Украины, в чем мы убеждались постоянно, с 2008 года исследуя деятельность ЧФ РФ в АРК и Севастополе. Под самый конец президентства Ющенко, в конце 2009-го, Киев добился вывода этих структурных подразделений ФСБ в Россию именно из-за ведения ими подрывной деятельности, однако через несколько месяцев, с приходом Януковича, они успешно вернулись в Крым.

    Именно через структурные подразделения ФСБ в составе ЧФ РФ шло финансирование и организационная поддержка пророссийских движений и агентуры в Украине – причем не только в Крыму, но и по всему Югу (в первую очередь в Одессе) и Востоку (в первую очередь в Харькове – например, вспоминаем харьковский «Оплот», позже ставший бандформированием «ДНР») нашей страны. Именно эти офицеры ФСБ отвечали за координацию действий партий и движений типа крымского «Русского блока», «Севастополь-Крым-Россия» и пр. И именно эти офицеры ФСБ по команде Кремля создавали т.н. «крымскую самооборону» в 2014-м в рамках спецоперации РФ, обеспечив крымских коллаборантов деньгами и оружием.

    Это – настоящее лицо российской «контрразведки», давно ставшей террористическим инструментом Кремля (впрочем, как и все остальные спецслужбы РФ).

    …Но сейчас Россия вопит и стонет о «сотрудниках СБУ», которые всего лишь выполняли свои прямые служебные обязанности в составе экипажей ВМСУ. Обычное кремлёвское скотство.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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