Застосування РФ хімічної зброї в Запорізькій області: заяви і підтвердження

Сліди ураження хімічною зброєю на тілах окупантів держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України

Російські окупанти могли застосувати хімічну зброю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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За інформацією ГУР МОУ, з метою зриву контрнаступальних дій України російські окупанти 27 травня почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

У розвідці зазначили, що реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їх тілах держава – агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України.

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Варто зазначити, що інформація ГУР МОУ про провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, наразі не знайшла документального підтвердження.

Більше того, місія ОБСЄ спростувала аналогічну інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 14 січня 2022 року. Тоді йшлося про можливість створення російськими спецслужбами casus belli (приводу для вторгнення, – ред.) у вигляді витоку аміаку на заводі концерну «Стірол» у тимчасово окупованій Горлівці.

Нагадаю, за інформацією ГУР МОУ, 14 січня 2022 року до окупованої російськими військами Горлівки на ПрАТ «Стирол» було доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснювався витік у повітря отруйних речовин. За інформацією ГУР МО, витік міг призвести не лише до екологічної катастрофи. «Техногенна катастрофа може бути використана як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави», – припустили тоді розвідники.

У своєму звіті від 17 січня 2022 року місія ОБСЄ оприлюднила дані моніторингу, проведеного після заяв головного управління розвідки Міністерства оборони України про витік аміаку з підприємства. «16 та 17 січня Місія уточнювала повідомлення про ймовірний витік аміаку на заводі в населеному пункті Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька). За спостереженнями СММ, ситуація була спокійною», – йшлося у повідомленні.

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Примітно, що 12 січня 2022 року, мною в ефірі 4 каналу була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ «Права Справа» про те, що російська федерація готує диверсійні терористичні акти на сході України з великою кількістю жертв серед цивільного населення. Мовилося про можливе вчинення диверсійних актів з використанням хімічної зброї на підконтрольній ЗСУ території, зокрема поблизу міста Слов’янськ. Окремо наголошувалося, що Росія планує використати це як привід для широкомасштабного вторгнення в Україну з метою «захисту співвітчизників».

У коментарі «Радіо Донбас.Реалії» Галина Прищепа, речник головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, тоді зазначила: спецслужба вивчає озвучену інформацію. Але зараз стверджувати стовідсотково, що вона є правдивою, в СБУ не можуть. Офіційний коментар пообіцяли надати пізніше.

Зазначу, що вже наступного дня після озвученої мною інформації в ефірі 4 каналу, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі підтвердив, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

Американські спецслужби визначили, що Росія закладає основу для можливості сфабрикувати привід для вторгнення, у тому числі за допомогою диверсійної діяльності та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну в підготовці нападу на російські війська на сході України.

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«Наша розвідувальна спільнота з'ясувала, що Росія шукає привід для вторгнення, зокрема за допомогою диверсій та інформаційних операцій», – сказав на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Додам, що на момент написання цього матеріалу документального підтвердження попередніх заяв ГУР Міноборони про термінову евакуацію сховища ядерних боєприпасів «Бєлгород – 22» і масштабну провокацію окупантів з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції не знайдено.