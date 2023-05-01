Як Росія залякує жителів Бєлгородської та Курської областей: дані британської розвідки
Росія будує оборонні споруди на своїй території, щоб показали цивільним, як їм «загрожує» НАТО
З літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд. Ці захисні споруди розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко вкопані в районах, які зараз контролює Росія. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
«Зображення показують, що Росія докладає особливих зусиль для укріплення північного кордону окупованого Криму, в тому числі з багатошаровою оборонною смугою біля села Медведівка», – йдеться в повідомленні.
Крім того, Росія вирила сотні миль траншей у межах міжнародно визнаної російської території, зокрема в Бєлгородській та Курській областях.
«Захист підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна може досягти серйозного прориву. Однак деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та цивільними лідерами в спробах просунути офіційний наратив про те, що Україні та НАТО «загрожують» Росії», – додали в міноборони Британії.
Раніше повідомлялося, що Пригожин погрожує вивести свої війська з Бахмута і боїться українського контрнаступу Сил оборони.
До слова, український контрнаступ вже близько. Проте російська армія не готова до нього.
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