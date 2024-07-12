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Цинічна заява РФ про підрив дамб на Дніпрі: МЗС України відреагувало

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Цинічна заява РФ про підрив дамб на Дніпрі: МЗС України відреагувало
МЗС: В України не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву, щоб руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей
фото: Компанія ПрАТ Укргідроенерго

У МЗС наголосили, що за будь-яке втілення злочинних намірів щодо дамб відповідатиме країна-агресор

Міністерство закордонних справ України спростувало та назвало абсурдною заяву представниці МЗС РФ Марії Захарова, що нібито «Україна готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища». Про це йдеться на сайті МЗС.

«МЗС України категорично спростовує абсурдні російські звинувачення в нібито підготовці українською владою підриву дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури задля буцімто покладання провини на Росію», – йдеться у повідомленні.

В заяві зовнішньополітичного відомства говориться, у України не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву, щоб руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей.

«Що стосується «покладання провини на РФ», то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітям у головній дитячій лікарні України «Охматдит» свідчить сам за себе», – наголосили в МЗС.

Також у МЗС звернули увагу на те, що єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія.

«У разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор Росія», – наголосили в МЗС.

У коментарі зазначається, що «справжньою метою таких заяв Москви є намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа».

«Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб – це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії», – підкреслили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що минулоріч Росія вчинила найбільший техногенний злочин в Європі за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС і цей варварський акт, який призвів до екоциду та гуманітарної катастрофи, супроводжувався активною дезінформаційною кампанією Москви.

Міністерство закордонних справ закликало міжнародні медіа «не цитувати російських спікерів без додаткової інформації про попередню історію їхньої брехні та не ставити знак рівності між українськими та російськими заявами».

Нагадаємо, офіційна представниця міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова зробила чергову цинічну заяву. Вона повідомила, що Україна нібито готує удар по Київській ГЕС. Згодом Центр протидії дезінформації пояснив мету Кремля.

«Цими заявами Кремль намагається викликати паніку серед українців. Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність «миру будь-якою ціною», тобто де-факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки Росії», – повідомляє пресслужба центру.

До слова, якщо дамба Київської ГЕС прорветься внаслідок можливого ракетного удару Росії, підтоплення матиме зовсім не апокаліптичний характер. Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. Гребля ГЕС, перебувають під пильною цілодобовою охороною поліції та військових, щоб не допустити ворожого удару. 

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Теги: злочин Охматдит Україна держава агресія росія

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