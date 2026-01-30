Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін відправив посланця на зустріч з командою Трампа перед переговорами в ОАЕ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Путін відправив посланця на зустріч з командою Трампа перед переговорами в ОАЕ
Кирило Дмитрієв найближчими днями відвідає Маямі для переговорів з командою Трампа
фото: Reuters

Переговори матимуть робочий характер

Путінський переговірник Кирило Дмитрієв найближчими днями відвідає Маямі, де планує провести зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, обізнані з планами візиту, пише «Главком».

За даними співрозмовників агентства, Кирило Дмитрієв вирушить до штату Флорида у суботу, 31 січня. У Маямі заплановано низку зустрічей із членами американської адміністрації. Джерела наголошують, що переговори матимуть робочий характер.

Офіційні деталі порядку денного та тем майбутніх контактів наразі не розкриваються. Ані Кремль, ані Білий дім публічно не коментували інформацію про підготовку цих зустрічей.

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. 

Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. 

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

Наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США запланована у неділю, 1 лютого. 

Читайте також:

Теги: росія США переговори Флорида

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль офіційно звинуватив Україну в нібито спробі атаки на резиденцію просійського диктатора Володимира Путіна
Фейкова атака на резиденцію Путіна. Навіщо це Росії зараз – аналіз Bild
31 грудня, 2025, 05:22
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
10 сiчня, 23:59
Верховний суд США має оголосити свій висновок щодо правомірності тарифів Трампа 14 січня
Трамп попередив про багатомільярдні втрати в разі скасування американських тарифів
13 сiчня, 06:37
Reuters: Індія відмовляється від російської нафти на користь венесуельської
Reuters: Індія відмовляється від російської нафти на користь венесуельської
20 сiчня, 00:59
Чехія продовжує збирати кошти для підтримки української енергетики
Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала на генератори для України понад €5 млн
26 сiчня, 17:43
Президент США заявив, що під час операції було збито гелікоптер, але жодного літака не було втрачено
«Я ніби дивився телешоу». Трамп прокоментував операцію у Венесуелі
3 сiчня, 16:59
Гірськолижник лайкав допис з літерою Z та пост на підтримку диктатора Путіна
Прихильник Путіна гірськолижник Андрієнко був визнаний нейтральним атлетом
18 сiчня, 12:15
Нетаньягу відповів на пропозицію Трампа
Ізраїль прийняв пропозицію Трампа приєднатися до Ради миру
21 сiчня, 12:10
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що Трамп робить замало для України
Конгресмен-республіканець закликав Трампа передати Україні ППО і далекобійну зброю
21 сiчня, 20:32

Політика

Путін відправив посланця на зустріч з командою Трампа перед переговорами в ОАЕ
Путін відправив посланця на зустріч з командою Трампа перед переговорами в ОАЕ
Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок у справі Епштейна
Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок у справі Епштейна
Міністр оборони Чехії провчив генерала, який підтримав передачу літаків Україні
Міністр оборони Чехії провчив генерала, який підтримав передачу літаків Україні
Естонія виділить €400 тис. для гуманітарної допомоги Україні
Естонія виділить €400 тис. для гуманітарної допомоги Україні
Коли відбудеться новий «Рамштайн»: названо дату
Коли відбудеться новий «Рамштайн»: названо дату
Ердоган запропонував посередництво між США та Іраном
Ердоган запропонував посередництво між США та Іраном

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua