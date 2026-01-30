Путін відправив посланця на зустріч з командою Трампа перед переговорами в ОАЕ

Кирило Дмитрієв найближчими днями відвідає Маямі для переговорів з командою Трампа

Переговори матимуть робочий характер

Путінський переговірник Кирило Дмитрієв найближчими днями відвідає Маямі, де планує провести зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, обізнані з планами візиту, пише «Главком».

За даними співрозмовників агентства, Кирило Дмитрієв вирушить до штату Флорида у суботу, 31 січня. У Маямі заплановано низку зустрічей із членами американської адміністрації. Джерела наголошують, що переговори матимуть робочий характер.

Офіційні деталі порядку денного та тем майбутніх контактів наразі не розкриваються. Ані Кремль, ані Білий дім публічно не коментували інформацію про підготовку цих зустрічей.

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США.

Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

Наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США запланована у неділю, 1 лютого.