США відновлюють місію у Венесуелі після семирічної дипломатичної паузи

Адміністрація США вже повідомила Конгрес про можливе відновлення роботи посольства

Міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль провів у Каракасі зустріч з Лорою Догу, новою повіреною у справах США, відповідальною за Венесуелу. Про це пише АВС, передає «Главком».

За його словами, переговори відбулися в межах робочого порядку денного та були спрямовані на вироблення плану дій з питань двостороннього інтересу, а також на врегулювання наявних розбіжностей шляхом дипломатичного діалогу на основі взаємної поваги та міжнародного права.

Лору Догу було призначено на цю посаду 22 січня. Раніше вона працювала послом США в Гондурасі та Нікарагуа, а також була радницею з питань зовнішньої політики голови Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США.

Зустріч відбулася на тлі кроків адміністрації президента США Дональда Трампа щодо можливого відновлення роботи американського посольства в Каракасі, яке було закрите з березня 2019 року після розриву дипломатичних відносин між двома країнами.

Як повідомляло ABC News, Білий дім поінформував Конгрес про намір направити до Венесуели тимчасових дипломатичних співробітників для виконання обмежених функцій. Вони працюватимуть у тимчасовому приміщенні, доки будівлю посольства не приведуть у відповідність до стандартів безпеки.

Дипломатичні контакти активізувалися після військової операції США на початку січня 2026 року, внаслідок якої колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро було затримано та доставлено до США. Йому висунуто обвинувачення у наркоторгівлі та незаконному зберіганні зброї. Виконувати обов’язки президента з 5 січня почала віцепрезидентка Делсі Родрігес.

Родрігес раніше заявляла про небажання отримувати «накази з Вашингтона», однак згодом підтвердила, що між Каракасом і адміністрацією Трампа налагоджено стримані та ввічливі канали комунікації.