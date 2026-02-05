Зеленський спрогнозував терміни досягнення миру у війні з Росією

Володимир Зеленський зазначив, що дипломатичний шлях звершення війни залишається одним із пріоритетних сценаріїв

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу France TV висловив сподівання на завершення війни та досягнення миру в термін до одного року, пише «Главком».

Глава держави підкреслив, що попри критичну важливість подій на полі бою, дипломатичний шлях розв'язання конфлікту залишається одним із пріоритетних сценаріїв. За його словами, часові рамки для досягнення результату зараз оцінюються як досить стислі.

Оцінюючи ситуацію, президент наголосив на екзистенціальному характері боротьби, зазначивши, що для України ця війна є питанням виживання як незалежної держави. Зеленський попередив, що поразка призведе до втрати суверенітету та фактичного поглинання країни Росією, що стало б національною катастрофою. Водночас він висловив тверду впевненість у тому, що такий негативний сценарій не буде реалізований.

«Я сподіваюся, що мир буде досягнуто менш ніж за рік», – резюмував Володимир Зеленський, підтверджуючи курс на активний пошук шляхів завершення конфлікту вже у найближчій перспективі.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що офіційна кількість загиблих українських військовослужбовців наразі становить 55 000 осіб. Ця цифра включає як кадрових військових, так і тих, хто був мобілізований до лав Сил оборони.

Глава держави акцентував на тому, що, окрім підтверджених втрат, залишається значна кількість захисників, які вважаються зниклими безвісти.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання.