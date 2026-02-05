Трамп припустив швидке завершення російсько-української війни

Президент США заявив, що врегулювання війни в Україні може передувати іншим конфліктам

Президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-українська війна може бути завершена найближчим часом і її врегулювання може передувати іншим міжнародним конфліктам, над припиненням яких він, за його словами, працює. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його виступ під час Національного молитовному сніданку.

Говорячи про війну в Судані, президент США зазначив, що активно працює над її завершенням, однак припустив, що спершу може бути врегульована війна між Росією та Україною.

«Я наполегливо працюю над тим, щоб покласти край війні (в Судані). Ми вже дуже близькі до цього. Це буде дев'ята війна, якщо спочатку ми не впораємося з російсько-українською, але ми наполегливо працюємо над тим, щоб покласти край цій війні. Ми вже дуже близькі до цього, ми майже це зробили», – сказав Трамп.

Він також наголосив, що досягнення миру можливе лише за умови демонстрації сили. «Блаженні миротворці… Але мир можна мати тільки завдяки силі. Я вважаю, що без сили миру дуже важко досягти, а ми маємо силу», – підкреслив президент США.

Трамп перелічив конфлікти, які, за його словами, йому вдалося зупинити протягом одного року. «За один рік я поклав край вісьмом запеклим війнам, таким як у Камбоджі та Таїланді, Косові та Сербії, Пакистані та Індії, Ізраїлі та Ірані, Вірменії та Азербайджані», – заявив він.

За словами президента США, очільник Росії Володимир Путін нібито дивувався тому, як Трампу вдалося врегулювати конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, над яким, за словами американського президента, російський лідер працював близько десяти років. «Я зробив це завдяки двом справді хорошим лідерам. Усе, що вони знали раніше, – це воювати одне з одним. Вони воювали один з одним упродовж багатьох років… А ми досить швидко вирішили це питання», – зауважив Трамп.

До слова, американський президент Дональд Трамп вважає себе гідним потрапити до раю, оскільки, за його словами, зробив багато добра. Президент США пояснив, що його попередні слова про можливість не потрапити до раю були жартом і не відображали його справжньої позиції.