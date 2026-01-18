Якщо Трамп вторгнеться у Гренландію, це буде захмарним щастям Путіна – прем'єр-міністр Іспанії

Трамп неодноразово наголошував, що не погодиться ні на що менше, ніж право власності на Гренландію

Санчез назвав зазіхання Трампа на Грендландію масштабною перемогою Путіна

Прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що вторгнення Сполучених Штатів у Гренландію зробить російського диктатора Володимира Путіна «найщасливішою людиною у світі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Vanguardia.

«Вторгнення США на цю територію зробило би Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізувало би його вторгнення в Україну. Якби США застосували силу у Гренландії, це був би смертельний удар для НАТО. Путін отримав би подвійну причину радіти», – наголосив Санчес.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував, що не погодиться ні на що менше, ніж право власності на Гренландію, яка є автономною територією Данії. Лідери Данії та Гренландії наполягають, що острів не продається і не хоче бути частиною Сполучених Штатів.

Також Санчес зазначив, що Іспанія поки не вирішила, чи відправить своїх військових на Гренландію для участі у навчаннях, які організовує Данія.

Нагадаємо, у Європейському Союзі зростає підтримка ідеї призупинити схвалення торговельної угоди зі США після заяв президента США Дональд Трамп про запровадження нових мит проти європейських країн, які підтримали Данію та Гренландію. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейська народна партія заявила, що за нинішніх умов рухатися далі з угодою неможливо. Її президент Манфред Вебер наголосив, що через погрози США щодо Гренландії ЄС має призупинити зниження мит на американські товари.

Торгівельна угода між ЄС і США вже частково діє, однак потребує остаточного схвалення Європарламенту. Якщо до критиків документа приєднаються ліві фракції, угоду можуть заблокувати або відкласти на невизначений термін.