Хаменеї переміщений у бункер: Іран готується до можливого удару США

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американська флотилія вже прямує до берегів Ірану

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був екстрено переміщений до захищеного підземного об'єкта в Тегерані. Як повідомляє The Jerusalem Post, причиною стали попередження від силових структур про високу ймовірність атаки з боку Сполучених Штатів у найближчий період, пише «Главком».

Градус напруги зріс після публічних заяв Дональда Трампа. Президент США підтвердив, що американська флотилія вже прямує до іранських берегів, висловивши сподівання, що до реального застосування сили справа не дійде. У Тегерані ці слова сприйняли як пряму підготовку до агресії.

Офіційні особи Ірану, зокрема президент Масуд Пезешкян, уже попередили: будь-який напад на країну чи замах на Хаменеї вважатиметься оголошенням «тотальної війни». У парламентських колах країни навіть заговорили про можливість проголошення джихаду в разі загрози життю верховного лідера.

Ситуація всередині країни залишається критичною. Поки влада готується до зовнішнього конфлікту, Іран продовжують штормити внутрішні протести, що почалися наприкінці 2025 року через економічний колапс. За даними правозахисників із HRANA, жертвами сутичок уже стали понад 5 тис. осіб. У відповідь на репресії та обмеження інтернету Вашингтон минулого тижня посилив санкційний тиск на Тегеран.

Наразі хвиля народного невдоволення охопила не лише столицю, а й консервативні регіони, які раніше вважалися опорою режиму. Економічна криза та знецінення валюти вивели на вулиці тисячі людей, попри жорстке придушення акцій силовиками.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати направили значні військово-морські сили у напрямку Ірану, однак Вашингтон розраховує не вдаватися до застосування сили. Про це Трамп повідомив журналістам на борту президентського літака Air Force One під час повернення до Вашингтона.

За словами американського лідера, до регіону прямує велика флотилія американських кораблів, яка має діяти як стримувальний фактор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що рішення не завдавати удару по Ірану він ухвалив самостійно та не перебував під тиском радників.

Як повідомлялось, щонайменше один американський авіаносець розпочав рух у напрямку Близького Сходу.