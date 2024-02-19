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Олексій Гончаренко Народний депутат

Найголовніші висновки з Мюнхенської безпекової конференції. Чого нам чекати?

glavcom.ua
Якщо порівняти 2022 рік з 2023 чи 2024, то з кожним роком безпекова ситуація погіршується
з відкритих джерел

Європейці відчули небезпеку

Основні підсумки з Мюнхена. На жаль, ніяких великих новин немає. Хоча такі масштабні події зазвичай закінчуються вагомими заявами чи діями.

Я би сказав так, відчувається певна розгубленість.

Якщо порівняти 2022 рік з 2023 чи 2024, то з кожним роком безпекова ситуація погіршується. В 2022 році почалась повномасштабна війна, героїзм українців врятував світ від повної катастрофи. Далі стали давати зброю, але знову ж таки з певними обмеженнями, бо напевно думали, що цього вистачить. Але все тільки починається. Безпекова ситуація в світі не в кращому становищі. Країна з ВВП Іспанії (маю на увазі росію) лякає весь світ. Це нонсенс.

Щодо Трампа. Його не було на конференції фізично, але фактично він ніби був там. Про нього постійно всі говорили, було багато переживань.

Балтійські країні взагалі напряму дуже схвильовані і напряму говорять – якщо здадуть Україну, то тоді здадуть і нас?

Європейці відчули небезпеку, починають щось робити, можна сказати, розкочегарити цей механізм. Багато залежить від допомоги США. Як ми бачимо, з цим складно. Тому зараз будуть нелегкі місяці для України.

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Джерело
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Теги: війна Європа Мюнхенська конференція з безпеки

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