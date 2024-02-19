Найголовніші висновки з Мюнхенської безпекової конференції. Чого нам чекати?

Якщо порівняти 2022 рік з 2023 чи 2024, то з кожним роком безпекова ситуація погіршується

Європейці відчули небезпеку

Основні підсумки з Мюнхена. На жаль, ніяких великих новин немає. Хоча такі масштабні події зазвичай закінчуються вагомими заявами чи діями.

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Я би сказав так, відчувається певна розгубленість.

Якщо порівняти 2022 рік з 2023 чи 2024, то з кожним роком безпекова ситуація погіршується. В 2022 році почалась повномасштабна війна, героїзм українців врятував світ від повної катастрофи. Далі стали давати зброю, але знову ж таки з певними обмеженнями, бо напевно думали, що цього вистачить. Але все тільки починається. Безпекова ситуація в світі не в кращому становищі. Країна з ВВП Іспанії (маю на увазі росію) лякає весь світ. Це нонсенс.

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Щодо Трампа. Його не було на конференції фізично, але фактично він ніби був там. Про нього постійно всі говорили, було багато переживань.

Балтійські країні взагалі напряму дуже схвильовані і напряму говорять – якщо здадуть Україну, то тоді здадуть і нас?

Європейці відчули небезпеку, починають щось робити, можна сказати, розкочегарити цей механізм. Багато залежить від допомоги США. Як ми бачимо, з цим складно. Тому зараз будуть нелегкі місяці для України.