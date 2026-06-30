Бензин в Україні дешевшає, але не для всіх

Головна боротьба зараз точиться між мережами АЗС

На перший погляд здається, що ціна А-95 майже не змінюється, маючи слабкий тренд до зниження. Проте за середньою цифрою приховується зовсім інша картина.

Станом на 29 червня середня роздрібна ціна бензину А-95 становить 74,54 грн/л, тоді як гуртова – 66,26 грн/л. Різниця між ними вже досягла 8,28 грн/л, що помітно більше, ніж на початку червня.

Найцікавіше відбувається у різних сегментах ринку. Дискаунтери продають А-95 у середньому по 72,06 грн/л. Преміальні мережі – по 79,00 грн/л.

Різниця між ними вже становить 6,94 грн/л, а лише за останній тиждень вона збільшилася на 1,09 грн/л. Для автомобіля з баком 50 літрів це означає близько 347 грн різниці за одну заправку. Хто швидше реагує на здешевшання?

За останні 7 днів:

дискаунтери знизили ціну на 1,67 грн/л;

преміальні мережі – лише на 0,58 грн/л.

За 30 днів:

дискаунтери – мінус 1,81 грн/л;

преміальні мережі – мінус 1,57 грн/л.

Тобто саме дискаунтери швидше передають українським споживачам ефект здешевшання гуртового ринку. При цьому роздрібна надбавка до розрахункового імпортного паритету становить:

8,80 грн/л (12,2%) у дискаунтерів;

15,74 грн/л (19,9%) у преміальних мереж.

Для порівняння: у європейській практиці роздрібний спред понад 8–10% вже вважається високим. Зовнішній ринок поки що підтримує подальше зниження. Європейські котирування бензину становлять 953,75 дол./т. За 7 днів вони знизилися на 31,5 дол./т, а за 30 днів – на 104,5 дол./т.

Розрахунковий імпортний паритет А-95 відповідно зменшився:

за тиждень – на 1,45 грн/л;

за місяць – на 3,75 грн/л.

Водночас ризики залишаються. На ринок можуть вплинути ситуація навколо Перської затоки та Ормузької протоки, проблеми морської логістики, зростання цін на нафту або нові атаки на паливну інфраструктуру України.

Мій висновок. Передумови для подальшого здешевшання бензину вже сформувалися. Але реалізовуватися вони будуть нерівномірно.

Дискаунтери, найімовірніше, і надалі швидше знижуватимуть ціни, тоді як преміальні мережі хоча й мають більший потенціал для здешевшання, але використовують його значно обережніше.

Тому найближчими днями для водія важливішою буде не середня ціна бензину в Україні, а вибір конкретної мережі АЗС.

Для ілюстрації накопичення потенціалу зниження цін на бензин А-95 надаю порівняльний графік для різних цінових класів АЗС й імпортний паритет, розрахований з європейських котирувань.