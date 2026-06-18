Президент Фінляндії назвав ймовірні терміни завершення війни в Україні

Стубб вважає, що бойові дії триватимуть ще кілька місяців, а головною метою Кремля залишається дестабілізація Європи

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна Росії проти України навряд чи завершиться найближчим часом. На його думку, бойові дії можуть тривати ще щонайменше три-чотири місяці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю фінського президента виданню Hufvudstadsbladet.

Фінський лідер припустив, що активна фаза бойових дій продовжиться ще протягом кількох місяців. За словами Стубба, нинішня ситуація на фронті не дає підстав очікувати швидкого завершення війни.

Водночас президент Фінляндії не погодився з прогнозами про те, що після завершення війни в Україні Росія може безпосередньо напасти на одну з країн НАТО.

Так він прокоментував заяви окремих європейських політиків та експертів, які попереджають про можливу загрозу для держав Альянсу.

«Я принципово не згоден. Мета Росії – ввести Європу та європейські країни у дисбаланс. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців вірити в російську атаку. Як президент і головнокомандувач я не бачу жодних доказів», – наголосив Стубб.

На його переконання, головною метою Кремля залишається створення атмосфери страху та нестабільності в європейських країнах.

Президент Фінляндії також поділився власним баченням майбутнього Росії. Він вважає, що навіть у разі невдачі у війні країна навряд чи перетвориться на демократичну та відкриту державу.

Крім того, Стубб прогнозує подальшу міжнародну ізоляцію Росії та збереження економічного відставання від провідних країн світу.

Нагадаємо, раніше Александр Стубб заявив, що не бачить себе представником Європи на можливих переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, провідну роль у потенційному діалозі з Кремлем мають відігравати найбільші держави континенту – Франція, Німеччина та Велика Британія, тоді як менші країни можуть допомагати переговорному процесу на другому плані.