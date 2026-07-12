12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 12 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

12 липня в Україні відзначають День рибалки, а у світі – Всесвітній день бортпровідника та День фотографа. До кінця року залишається 172 дні. Православні вшановують пам'ять мучеників Прокла та Іларія.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День рибалки України

Щороку другої неділі липня в Україні відзначають День рибалки. Свято офіційно встановлене указом президента Леоніда Кучми від 22 червня 1995 року і підтримане ініціативою працівників рибного господарства та профспілок. У 2026 році воно припадає на 12 липня. Свято давно вийшло за межі суто професійного: тисячі родин виїжджають на береги річок і озер, проводять змагання та варять юшку на багатті. Корені його сягають 1965 року, коли ще Президія Верховної Ради СРСР проголосила другу неділю липня Днем рибалки.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день бортпровідника

Щороку 12 липня відзначають Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації. Перші стюарди з'явилися в Німеччині у 1928 році – їхнім головним завданням було обслуговування пасажирів на борту. У 1930 році американська авіакомпанія Boeing Air Transport першою взяла на роботу жінку-бортпровідника: нею стала медсестра Еллен Черч, яка вміла ще й пілотувати літак. Відтоді жінки стали невід'ємною частиною авіаційного персоналу. Сьогодні бортпровідники відповідають не лише за комфорт, а й за безпеку пасажирів на борту.

День фотографа

12 липня відзначають неофіційне міжнародне свято – День фотографа, присвячений усім, хто зупиняє час у кадрі. Перша постійна фотографія з'явилася 1826 року завдяки французькому винахіднику Нісефору Ньєпсу. Відтоді мистецтво фотографії пройшло шлях від громіздких камер і темних кімнат до смартфонів і нейромереж – але суть залишилася незмінною: зберегти мить назавжди.

Релігійні свята та їхня історія

Мученики Прокл та Іларій

12 липня (6-та неділя після П'ятдесятниці) за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія – дядька і племінника, які постраждали за часів римського імператора Траяна (98–117 рр.). Обидва відмовилися принести жертву язичницьким богам і відкрито сповідували християнство. Після тортур їх засудили до страти. Церква вшановує їх як приклад сміливості у вірі та духовного споріднення.

Народні вірування та прикмети

Ясна погода цього дня – весь рік буде сприятливим.

Роса вранці – на сонячний день.

Немає ранкової роси – чекайте на дощ.

Хмари з заходу – буде дощ, зі сходу – погода покращиться.

Що не можна робити сьогодні

Не варто займатися важкою фізичною роботою.

Не рекомендується в'язати, шити та вишивати.

Не можна сваритися.

Не варто купатися у водоймах.

Історичні події

100 до н. е. – народився Гай Юлій Цезар, давньоримський полководець і державний діяч.

1679 рік – англійський король Карл II видав «Хабеас Корпус» – акт, що гарантує судові права громадян і досі є основою правових систем англомовних країн.

1711 рік – оточена московська армія Петра I капітулювала перед союзними силами Пилипа Орлика та Костя Гордієнка (Прутський мир).

1776 рік – з Плімута вирушив в останню кругосвітню експедицію Джеймс Кук.

1917 рік – під час Першої світової війни Імперська армія Німеччини вперше застосувала іприт як бойову отруйну речовину в ході другої Іпрської битви.

1941 рік – у СРСР прийнято рішення відправити на фронт 577 тисяч в'язнів виправних таборів у складі штрафних батальйонів.

1970 рік – папірусний човен «Ра-2» норвезького мандрівника Тура Геєрдала через 57 днів плавання досяг берегів Барбадосу.

1984 рік – режисер Андрій Тарковський на прес-конференції в Мілані оголосив, що залишається на Заході.

1989 рік – за вироком радянського режиму страчено Івана Гончарука – вояка УПА і члена ОУН, учасника боротьби за незалежність України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Михайло, Федір, Іван, Гавриїл, Вероніка.