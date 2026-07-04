Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

День Національної поліції: скільки в Україні заробляють правоохоронці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
День Національної поліції: скільки в Україні заробляють правоохоронці
Новий закон гарантує мінімум 33 280 грн до оподаткування – але фактичні виплати стартують із 2027 року
фото ілюстративне

Верховна Рада встановила новий мінімум для поліцейських – удвічі більше, ніж було

Сьогодні, 4 липня, Україна відзначає День Національної поліції. «Главком» зібрав актуальні дані про грошове забезпечення правоохоронців у 2026 році.

Чому 4 липня

Свято встановлено указом Президента у грудні 2015 року – спочатку його відзначали 4 серпня, в день підписання закону «Про Національну поліцію». Однак у 2018 році дату перенесли на 4 липня: саме цього дня 2015 року перші дві тисячі патрульних поліцейських прийняли присягу на Софійській площі в Києві. Створення нової поліції стало одним із наслідків реформи МВС після Революції Гідності – суспільство вимагало позбутися пострадянської міліції.

Скільки заробляють поліцейські у 2026 році

За даними порталів з працевлаштування, до прийняття нового закону рядовий поліцейський отримував від 17 000 до 22 000 грн. Очікується, що після впровадження реформи середній рівень зарплати зросте приблизно з 21 000 до 45 000 грн.

Новий закон: мінімум прив'язали до прожиткового мінімуму

У червні 2026 року Верховна Рада ухвалила закон №6506-1, який встановлює мінімальне грошове забезпечення поліцейських на рівні 10 прожиткових мінімумів. У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 грн, тобто мінімальна зарплата до оподаткування становить 33 280 грн. «На руки» – після ПДФО (18%) та військового збору (5%) – базова частина складе близько 25 400–25 700 грн без урахування надбавок.

Ключова перевага нової системи – автоматичне зростання: прив'язка до прожиткового мінімуму означає, що виплати щороку збільшуватимуться разом із його підвищенням.

Закон ухвалили 10 червня 2026 року, однак перехід на нові умови нарахувань у повному обсязі заплановано з 1 січня 2027 року – час потрібен для приведення нормативно-правових актів Кабміну у відповідність та бюджетного планування.

Надбавки понад мінімум

Базові 33 280 грн – лише мінімальна гарантія. Фактичні виплати вищі завдяки надбавкам:

Вислуга років – від 5% до 50% посадового окладу залежно від стажу: від 5% за 1–2 роки служби до 50% за понад 25 років.

Доплата за спеціальне звання – залежить від присвоєного офіцерського чи рядового звання.

Премії – до 30% посадового окладу.

Спеціальні доплати – за доступ до державної таємниці, науковий ступінь або вчене звання.

Компенсація за оренду житла – поліцейські без власного житла за місцем служби отримують грошову компенсацію за найм на підставі офіційного договору (Постанова КМУ №866 від 24.10.2018).

День Національної поліції: скільки в Україні заробляють правоохоронці фото 1
інфографіка: glavcom.ua

Що далі

Підвищення мінімуму до 33 280 грн автоматично формує вищу базу для майбутніх пенсійних нарахувань. Конкретні механізми перерахунку пенсій для вже звільнених зі служби мають бути додатково врегульовані нормативними актами Кабміну.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада зарплата закон Україна поліція свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Де шукати компроміс Україні та Польщі?
На своїй землі – свої герої: урок для України та Польщі
22 червня, 13:28
Чому історичні дискусії між Києвом і Варшавою загострилися саме зараз
Чому історичні дискусії між Києвом і Варшавою загострилися саме зараз
9 червня, 17:52
Президент нагадав, що міжнародне гуманітарне право гарантує дітям статус некомбатантів і широкий захист
Зеленський: Росія перетворює викрадених українських дітей на солдатів
1 червня, 00:39
Абрамович таємно приїжджав до Зеленського
МЗС України розповіло деталі таємного візиту Абрамовича до Києва
10 червня, 19:05
Попри юридичні виклики, доведення справ до фіналу суттєво покращилося
В Україні рекордно зросла кількість справ про відмивання коштів
19 червня, 10:30
Путін втрачає підтримку та ресурси
Військовий експерт назвав п'ять напрямків, де Путін програв війну
17 червня, 19:18
Ухвалення рішення забезпечить безперервність фінансування оборонних потреб
Рада розблокувала використання коштів ЄС для фінансування сектору оборони
18 червня, 17:33
О 18:55 було оголошено відбій небезпеки
В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу
20 червня, 19:04
Канада відправила до України броньовані Roshel Senator
Канада оприлюднила фото нової військової допомоги Україні
24 червня, 06:26

Особисті фінанси

День Національної поліції: скільки в Україні заробляють правоохоронці
День Національної поліції: скільки в Україні заробляють правоохоронці
Німеччина посилила правила соцвиплат для українських біженців
Німеччина посилила правила соцвиплат для українських біженців
Нацбанк запропонував нові правила банківської таємниці: кого торкнуться зміни
Нацбанк запропонував нові правила банківської таємниці: кого торкнуться зміни
Друга квартира пропагандиста Лебедєва в Києві не знайшла покупця – ціну знизили
Друга квартира пропагандиста Лебедєва в Києві не знайшла покупця – ціну знизили
Якою є середня ціна за держпрограмами «єОселя» та «єВідновлення»: дані з регіонів
Якою є середня ціна за держпрограмами «єОселя» та «єВідновлення»: дані з регіонів
«Яєць по 17» вже нема». Державна аудиторська служба назвала нові ціни для армії
«Яєць по 17» вже нема». Державна аудиторська служба назвала нові ціни для армії

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua