День Національної поліції: скільки в Україні заробляють правоохоронці

Новий закон гарантує мінімум 33 280 грн до оподаткування – але фактичні виплати стартують із 2027 року

Верховна Рада встановила новий мінімум для поліцейських – удвічі більше, ніж було

Сьогодні, 4 липня, Україна відзначає День Національної поліції. «Главком» зібрав актуальні дані про грошове забезпечення правоохоронців у 2026 році.

Чому 4 липня

Свято встановлено указом Президента у грудні 2015 року – спочатку його відзначали 4 серпня, в день підписання закону «Про Національну поліцію». Однак у 2018 році дату перенесли на 4 липня: саме цього дня 2015 року перші дві тисячі патрульних поліцейських прийняли присягу на Софійській площі в Києві. Створення нової поліції стало одним із наслідків реформи МВС після Революції Гідності – суспільство вимагало позбутися пострадянської міліції.

Скільки заробляють поліцейські у 2026 році

За даними порталів з працевлаштування, до прийняття нового закону рядовий поліцейський отримував від 17 000 до 22 000 грн. Очікується, що після впровадження реформи середній рівень зарплати зросте приблизно з 21 000 до 45 000 грн.

Новий закон: мінімум прив'язали до прожиткового мінімуму

У червні 2026 року Верховна Рада ухвалила закон №6506-1, який встановлює мінімальне грошове забезпечення поліцейських на рівні 10 прожиткових мінімумів. У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 грн, тобто мінімальна зарплата до оподаткування становить 33 280 грн. «На руки» – після ПДФО (18%) та військового збору (5%) – базова частина складе близько 25 400–25 700 грн без урахування надбавок.

Ключова перевага нової системи – автоматичне зростання: прив'язка до прожиткового мінімуму означає, що виплати щороку збільшуватимуться разом із його підвищенням.

Закон ухвалили 10 червня 2026 року, однак перехід на нові умови нарахувань у повному обсязі заплановано з 1 січня 2027 року – час потрібен для приведення нормативно-правових актів Кабміну у відповідність та бюджетного планування.

Надбавки понад мінімум

Базові 33 280 грн – лише мінімальна гарантія. Фактичні виплати вищі завдяки надбавкам:

Вислуга років – від 5% до 50% посадового окладу залежно від стажу: від 5% за 1–2 роки служби до 50% за понад 25 років.

Доплата за спеціальне звання – залежить від присвоєного офіцерського чи рядового звання.

Премії – до 30% посадового окладу.

Спеціальні доплати – за доступ до державної таємниці, науковий ступінь або вчене звання.

Компенсація за оренду житла – поліцейські без власного житла за місцем служби отримують грошову компенсацію за найм на підставі офіційного договору (Постанова КМУ №866 від 24.10.2018).

Що далі

Підвищення мінімуму до 33 280 грн автоматично формує вищу базу для майбутніх пенсійних нарахувань. Конкретні механізми перерахунку пенсій для вже звільнених зі служби мають бути додатково врегульовані нормативними актами Кабміну.