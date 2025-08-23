Прикордонники у Львові створили «живий» прапор (відео)

У Львові прикордонники привітали українців з Днем Державного Прапора України

Прикордонники 7-го Карпатського прикордонного загону провели символічну акцію у Львові, створивши «живий» прапор України на горі Баба Род. У небо злетіли хмари синього та жовтого диму, утворюючи виразний візуальний символ єдності та незламності нації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7 прикордонний загін.

Гора на висоті 294 метри, є знаковим місцем, звідки відкривається панорамний вид на Львів. Тут встановлено пам’ятний хрест і державний прапор, що уособлюють силу та незалежність України.

Особливого значення акції додала участь Ірини Гах, дружини Героя України Романа Гаха, який віддав життя, захищаючи рубіж на Луганщині. Вона запалила димові шашки, символічно передавши вогонь пам’яті від загиблих до тих, хто продовжує боротьбу.

Заступник начальника 7-го прикордонного загону полковник Сергій Шаповал наголосив, що прикордонники є «першою лінією захисту» українського прапора, який є символом свободи та єдності.

Нагадаємо, сьогодні, у День Державного Прапора України, президент Володимир Зеленський звернувся до українців із вітальним словом. У своєму зверненні він наголосив на значенні синьо-жовтого стяга як символу єдності, спасіння та незламної волі до перемоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Сьогодні важливий день – день однієї з наших найбільш сильних емоцій – відчуття, яке буває, коли ти вдома або коли ти впізнаєш своїх і своє», – зазначив президент.

У зверненні Володимир Зленський підкреслив, що український прапор має особливе значення для різних груп людей, що борються за незалежність країни