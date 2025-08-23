Головна Світ Політика
«Ми з вами»: Єврокомісія підняла український прапор у Брюсселі

«Ми з вами»: Єврокомісія підняла український прапор у Брюсселі
Перед штаб-квартирою Європейської комісії підняли прапор України
фото: Єврокомісія

Єврокомісія підняла український прапор на знак солідарності з Україною

Європейська комісія відзначила День Державного Прапора України, піднявши український прапор перед своєю штаб-квартирою у Брюсселі. Цей символічний жест став знаком єдності та підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єврокомісію.

У своєму офіційному повідомленні Єврокомісія наголосила, що український прапор уособлює «мужність, витривалість і свободу».

«У День прапора України він гордо майорить перед нашою штаб-квартирою в Брюсселі. Це знак того, що Європа стоїть єдиним фронтом на боці України за справедливий і тривалий мир. Сьогодні і завжди», – йдеться в повідомленні.

Своє звернення Єврокомісія завершила словами «Ми з вами», написаними українською та англійською мовами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора, який щорічно відзначається 23 серпня. У своєму зверненні глава держави наголосив на значенні синьо-жовтого стяга як символу свободи, єдності та незламності нації, особливо в умовах повномасштабної війни.

До слова, День Державного Прапора України – це свято, що відзначає один із головних державних символів. У цей день українці вшановують багатовікову історію національного прапора як символу єдності та боротьби.

