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5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 серпня – Міжнародний день світлофора
фото з відкритих джерел

Сьогодні не слід відмовляти іншим у допомозі

5 серпня відзначається Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць та День свіжого дихання. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Євсигнія.

Міжнародний день світлофора

5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято присвячене важливості світлофорів у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Перший світлофор був встановлений 10 грудня 1868 року в Лондоні, біля будівлі Британського парламенту. Він мав два семафорних крила і керувався вручну.

Сучасний автоматичний світлофор з’явився 5 серпня 1914 року в американському місті Клівленд. Мешканці американського містечка Клівленда (штат Огайо) вперше побачили пристрій, на якому автоматично перемикалися кольорові лампочки. Згодом на вулицях містах з’явилися ще три таких світлофори. Автором саме цієї конструкції вважається Джейсон Хог.

Всесвітній день устриць

5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

5 серпня щорічно відзначається Всесвітній день устриць. Вперше цей день почали проводити в США, де був він національним. Зараз устриці сміливо можна назвати делікатесом, але раніше, у XVI-XVII століттях, у Франції, Великій Британії цей молюск вважався їжею бідняків. Хоча в Італії устриці споживали і багатії. 

Сьогодні існує приблизно 100 видів устриць, які носять назви водойм, у яких їх вирощували. Окрім статусу афродизіаку, молюск може похвалитися багатим запасом мікроелементів та вітамінів А, С, D, B12. Найбільш поживні та корисні устриці в сирому вигляді. 

День свіжого дихання

5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Воно присвячене важливості гігієни порожнини рота та підтримці свіжого дихання. Неприємний запах з рота, або галітоз, є поширеною проблемою, яка може впливати на соціальні взаємодії та впевненість у собі. Стоматологи всього світу сприяють популяризації Дня свіжого дихання, який закликає людей до гігієни порожнини рота.

Яке сьогодні релігійне свято

5 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Євсигнія. Він народився в Антіохії 252 року. Служив у римській армії протягом 60 років за часів імператорів Діоклетіана, Максиміана, Константина Великого та його синів. Євсигній був свідком явища зоряного хреста на небі, яке побачив імператор Константин, що віщувало перемогу правителю.

Після завершення військової служби Євсигній повернувся до Антіохії, де присвятив своє життя молитвам і відвідуванню храмів. Під час правління імператора Юліана Відступника, який намагався відновити язичництво, Євсигній був звинувачений у християнстві. Він безстрашно викрив Юліана у відступництві від Христа і розповів про дивовижне явище хреста, свідком якого був у молодості. Юліан не пожалів старість святого і наказав відтяти йому голову. Євсигній помер мученицькою смертю у віці 110 років.

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Що не можна робити цього дня

  • Не слід відмовляти іншим у допомозі.
  • Не можна розмовляти, поки працюєте в полі чи на городі.
  • Забороняється виходити з будинку опівночі.
  • Не варто бажати іншим зла.

Народні прикмети

  • Погода вказує на те, яким буде грудень.
  • Голосно квакають жаби – до покращення погоди.
  • У річці піниться вода – чекайте на дощ через день.

Пам’ятні події 5 серпня

  • 1420 – чеські таборити висунули свою програму («12 празьких статей»), що вимагає знищення розкоші, етичного зла, скасування іконопоклонництва.
  • 1772 – відбувся перший розділ Речі Посполитої.
  • 1789 – у Королівстві Франція скасоване кріпацтво.
  • 1858 – відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б'юкененом.
  • 1886 – у США вийшла перша газета українською мовою «Америка».
  • 1924 – у Туреччині заборонене багатоженство.
  • 1937 – початок «Великого терору», за наказом НКВС СРСР № 00447 вступила в дію Постанова Політбюро ЦК КП(б) «Про антирадянські елементи».
  • 1963 – міністри закордонних справ Великої Британії, СССР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою.
  • 1965 – почалася війна між Індією і Пакистаном.
  • 1991 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см.
  • 2022 – Засновано Відзнаку Президента України «За оборону України».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Юхим, Іван, Марія, Дарина, Христина.

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Теги: свята традиції свято

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