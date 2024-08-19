Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Коли очікувати виплату до Дня Незалежності: Пенсійний фонд повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Коли очікувати виплату до Дня Незалежності: Пенсійний фонд повідомив деталі
Виплату пенсіонерам, які мають на неї право, нарахують разом з пенсією
фото з відкритих джерел

Понад 471 тис. пенсіонерів отримають одноразову виплату до Дня Незалежності України

До Дня Незалежності низка пенсіонерів отримають одноразову грошову виплату. Виплату пенсіонерам, які мають на неї право, нарахують разом з пенсією. Таку допомогу нарахують для понад 471 тис. пенсіонерів. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Зокрема, допомогу також можуть отримати військовослужбовці, ветерани війни. Їм нараховуватимуться кошти після письмового звернення до Пенсійного фонду. Гроші будуть переведені на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу.

Також інші особи можуть написати заяву до Пенсійного фонду на отримання матеріальної допомоги до Дня Незалежності, заявки прийматимуть до 1 жовтня 2024 року. Виплату буде здійснено за місце проживання особи на поточний рахунок в одному з уповноважених банків.

Зазначимо, у Києві до Дня Незалежності одноразову матеріальну допомогу отримають понад  290 тис. соціально незахищених громадян. Розмір виплати складе від 400 до 1 000 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам та деяким іншим особам у 2024 році.

Як повідомлялося, у 2024 році до Дня Незалежності деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 450 до 3,1 тис. грн

До слова, Національний банк до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн українським гаслом.

Читайте також: Від Брежнєва до Зеленського: як змінився соцзахист українців. Інтерв’ю з легендарною чиновницею
Теги: пенсія військові пенсіонери соцвиплати День Незалежності Пенсійний фонд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

3D проєкт стадіону у Ківерцях
«Це просто треш». Нардеп розповів, як місцева влада пояснювала будівництво стадіону в розпал війни
Сьогодні, 17:47
Аби повернути території, Росії знадобиться 20 тисяч солдатів
Скільки військ треба РФ, щоб відбити Курщину: аналіз WSJ
17 серпня, 21:24
Українські військові у Курській області
Курська операція: у Києві понад рік обговорювали план прориву – NBC News
17 серпня, 20:37
Більша частина звільнених з полону воїнів повертаються у стрій
Скільки звільнених з полону повертаються до війська: МВС назвало цифру
16 серпня, 13:39
За словами голови Незалежної асоціації шкіл безпілотників Ігоря Кравченка, військові центри могли б істотно зменшити собі навантаження і час підготовки, якби співпрацювали з приватниками
Держава має співпрацювати з приватними школами операторів БПЛА – нардеп Костенко
13 серпня, 14:00
Ракети Atacms допоможуть ЗСУ утримувати території у Курській області
The Washington Post повідомила, яка зброя необхідна ЗСУ для операції у Курській області
10 серпня, 13:59
Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував скандальні тендери
Ремонт лікарні «Охматдит» та будівництво головного військового цвинтаря: НАБУ перевірить тендери
9 серпня, 18:11
У вересні 2023 року Микола Гергелюк долучився до бригади спеціального призначення «Азов»
Мама благала його залишитися вдома, але він поспішав до побратимів. Згадаймо Миколу Гергелюка
3 серпня, 09:00
Кожен, хто знав Владислава, відзначав його відданість справі та вірність друзям по зброї
Загинув за два дні до власного дня народження. Згадаймо Владислава Воровченка
24 липня, 09:00

Особисті фінанси

Коли очікувати виплату до Дня Незалежності: Пенсійний фонд повідомив деталі
Коли очікувати виплату до Дня Незалежності: Пенсійний фонд повідомив деталі
Чиновниця назвала категорію пенсіонерів, яких найбільше недооцінила держава
Чиновниця назвала категорію пенсіонерів, яких найбільше недооцінила держава
Кабмін планує відмовитися від прожиткового мінімуму: що буде натомість
Кабмін планує відмовитися від прожиткового мінімуму: що буде натомість
Податки на імпорт генераторів скасовано, проте зарано радіти – роз'яснення нардепа
Податки на імпорт генераторів скасовано, проте зарано радіти – роз'яснення нардепа
В Україні обвалилися закупівельні ціни на малину
В Україні обвалилися закупівельні ціни на малину
В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування, транспорт, тютюн та алкоголь
В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування, транспорт, тютюн та алкоголь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Путін відкрито визнав кризу у війні
51K
Загинув під час виконання бойового завдання у Суджанському районі. Згадаймо Віталія Силку
40K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
31K
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
19K
У передмісті Києва пролунав вибух
14K
«Німці все бачать». Доброволець Євген Лешан про лікування у ФРН і зміни у ставленні до українців

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua