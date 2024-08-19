Коли очікувати виплату до Дня Незалежності: Пенсійний фонд повідомив деталі

Виплату пенсіонерам, які мають на неї право, нарахують разом з пенсією

Понад 471 тис. пенсіонерів отримають одноразову виплату до Дня Незалежності України

До Дня Незалежності низка пенсіонерів отримають одноразову грошову виплату. Виплату пенсіонерам, які мають на неї право, нарахують разом з пенсією. Таку допомогу нарахують для понад 471 тис. пенсіонерів. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Зокрема, допомогу також можуть отримати військовослужбовці, ветерани війни. Їм нараховуватимуться кошти після письмового звернення до Пенсійного фонду. Гроші будуть переведені на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу.

Також інші особи можуть написати заяву до Пенсійного фонду на отримання матеріальної допомоги до Дня Незалежності, заявки прийматимуть до 1 жовтня 2024 року. Виплату буде здійснено за місце проживання особи на поточний рахунок в одному з уповноважених банків.

Зазначимо, у Києві до Дня Незалежності одноразову матеріальну допомогу отримають понад 290 тис. соціально незахищених громадян. Розмір виплати складе від 400 до 1 000 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам та деяким іншим особам у 2024 році.

Як повідомлялося, у 2024 році до Дня Незалежності деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 450 до 3,1 тис. грн.

До слова, Національний банк до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн українським гаслом.