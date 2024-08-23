Візит Моді до України, нові санкції проти Росії. Головне за 23 серпня

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тривала майже три години

Візит Моді до України, США запровадили потужні санкції проти Росії, Україна відновлює експорт електроенергії. «Главком» склав добірку новин 23 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

США запровадили потужні санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. Зокрема, обмеження спрямовані на оборонний та металургійний комплекси, а також постачанням товарів подвійного призначення.

Новий пакет охоплює близько 400 суб’єктів. Усі вони певною мірою стосуються російського паливно-енергетичного та металургійного секторів. Також санкції торкнулись фінансової сфери та товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій.

Також до санкційних списків внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Візит Моді до України

Прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України. Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України – у переддень Дня незалежності України.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тривала майже три години. Зеленський зустрів Моді у Маріїнському палаці, зустріч почалася тет-а-тет.

Далі була зустріч у широкому форматі, у якій взяли участь інші міністри України та Індії, а також інші члени делегацій. Під час переговорів було обговорено багато тем. Насамперед питання війни.

Зокрема, прем'єр-міністр Індії назвав російське вторгнення на територію України війною, а також він підтримав територіальну цілісність української держави.

Україна відновлює експорт електроенергії

З 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до країн-сусідів, щоб уникнути аварій в енергосистемі.

Зазначається, що на ранок п’ятниці, 23 серпня, рівень споживання електроенергії в країні суттєво знизився через спад спеки. До того ж з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. У результаті, вдень, коли працюють сонячні електростанції, в українській енергосистемі утворюється надлишок електроенергії.

«Укренерго» пояснює, що кількість виробленої електроенергії має відповідати кількості спожитої. Задля подолання надлишку, який може спричинити аварії, вирішили відновити експорт електроенергії до сусідніх країн.

Стефанчук підписав закон про заборону Московської церкви

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Зазначається, що 23 серпня документ було повернуто з підписом голови Верховної Ради й скеровано на підпис президентові України Володимиру Зеленському.

Екссудді Тандиру продовжено запобіжний захід

Святошинський районний суд Києва продовжив Олексію Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 жовтня 2024 року. Варто зазначити, що Тандира обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння. Такі його дії спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.