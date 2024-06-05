РПЦ нищить ідентичність викрадених українських дітей: аналітики розкрили деталі

Духовенство РПЦ та пов'язані з нею чиновники проводять «військово-патріотичні» заходи для депортованих дітей

Депортовані діти з окупованих Донецької та Луганської областей перебувають у притулках РПЦ у Воронезькій області

Представники російської православної церкви навмисне нищать ідентичність українських дітей, яких примусово були вивезені з дитячих будинків та інтернатів Донецької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема аналітики Інститут посилаються на спільне розслідування російського опозиційного студентського журналу Doxa та ресурсу з відкритим вихідним кодом Kidmapping.

Doxa виявила, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році російські чиновники депортували дітей з дитячих будинків та інтернатів в окупованій Донецькій області до Ростовської області Росії, де їх відвідав митрополит Ростовський і Новочеркаський Меркурій (Ігор Іванов), який розповідав їм про РПЦ і, схоже, спокушав їх подумати про хрещення в РПЦ.

«Священнослужителі РПЦ також закликали депортованих українських дітей до хрещення в РПЦ і, як повідомляється, заохочували їх приєднуватися до різних «військово-патріотичних» молодіжних організацій в Росії», – йдеться у звіті.

Doxa та Kidmapping також виявили, що депортовані діти з окупованих Донецької та Луганської областей перебувають у притулках РПЦ у Воронезькій області, де духовенство РПЦ та пов'язані з нею чиновники проводять «військово-патріотичні» заходи для депортованих дітей, щоб заохотити проросійські та проросійські настрої та відрізати дітей від їхньої української ідентичності.

«ISW продовжує вважати, що депортація українських дітей з наміром знищити їхню українську ідентичність за допомогою таких русифікаційних проєктів є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка забороняє «насильницьку передачу дітей однієї групи іншій групі" на тій підставі, що це є актом геноциду», – наголосили аналітики.

Нагадаємо, Головне управління розвідки запустило портал з інформацією про посадовців з РФ та Білорусі, які причетні до депортації дітей з України.