Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти просуваються на Донеччині: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти просуваються на Донеччині: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Війська РФ просунулися на південний схід від Часового Яру

На фронті фіксується просування російських окупантів у Донецькій області, зокрема біля Часового Яру, Торецька та Покровська. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Стариці і Вовчанська, але не зробили підтвердженого просування. Російські війська перегрупували особовий склад і намагаються розширити системи зв'язку в районі Липців.

16 серпня російські джерела стверджували, що оккупанти просунулися на ділянці шириною до 3,6 км на північ від Піщаного, але ISW не спостерігав візуальних доказів, які б підтверджували ці твердження. Російські війська продовжували наступальні дії в районі Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Колісниківки, Берестового, Стельмахівки, Андріївки, Макіївки та Невського, Торського і Тернів.

Російські війська продовжували наступальні поблизу Сіверська в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Виїмки і Переїзного. Окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 серпня, показують, що російські війська нещодавно просунулися через канал Сіверський Донець Донбасу на північ від Озарянівки.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри показують, що російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Залізного. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до породного відвалу на південно-західній околиці Північного.

Окупанти нещодавно просунулися на схід від Покровська. Геолокаційні кадри показують, що російські сили нещодавно просунулися далі в межах південно-східної Гродівки. Російські блогери стверджували, що російські сили просунулися на південь від Воздвиженки, на схід від Свиридонівки, на захід від Новоторецького та на схід від Гордівки.

Російські блогери заявили, що російські сили, які діяли на південний схід від Покровська, просунулися на південний схід від Желаного та захопили Миколаївку. Російський блогер також заявив, що українські війська відходять з позицій поблизу Карлівки (на південний схід від Покровська). Однак ISW не знайшов підтвердження цих російських заяв.  

Російські війська продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Георгіївки, Красногорівки та Олександрівки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного. Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в межах Костянтинівки на 400 метрів і досягли центру населеного пункту.

Війська РФ, які діють на кордоні Донецько-Запорізької області, здійснили наземні штурми поблизу Рівнополя (на південний захід від Великої Новосілки). 15 і 16 серпня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на заході Запорізької області на північний схід від Роботиного в районі Малої Токмачки.  

Тривали позиційні бойові дії на лівобережній Херсонщині. Дві третини всіх російських штурмів на Дніпровському напрямку відбуваються на північ від Кринок, де розташовані українські плацдарми.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року
Теги: окупанти війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні необхідно зняти обмеження на використання західної зброї
«Деескалація» померла. Як обмеження Заходу формують нову війну
5 серпня, 21:31
ЗСУ заявляють про 1000 кілометрів квадратних звільненої території Курщини
Нові виклики для України на звільнених територіях Курщини
13 серпня, 10:07
Бебі-бум серед ухилянтів. «Здорових дітей уже розібрали, лишилися важкохворі та ВІЛ-інфіковані»
Бебі-бум серед ухилянтів. «Здорових дітей уже розібрали, лишилися важкохворі та ВІЛ-інфіковані» Інтерв’ю
9 серпня, 11:00
Нині українці воюють за символи і цінності, які у боротьбі з нацистами та совєтами відстоювали прибічники Степана Бандери, переконаний Вахтанг Кіпіані
Історик Вахтанг Кіпіані: Президент Зеленський повинен повернути Бандері Героя України Інтерв’ю
Вчора, 20:30
Тейс Ройтен
Щоб закінчити війну потрібно озброїти Україну – нідерландський євродепутат
18 липня, 20:16
На фронті вібдбулося 96 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року
28 липня, 00:00
Триває 886-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
28 липня, 08:15
Письменниця вважає, що українських науковців лише патріотизм стримує від того, аби не «відв'язуватися від української академії»
Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою
29 липня, 17:39
Гнатов: «Командири підрозділів намагаються, щоб близько 10%, інколи 15% військовослужбовців одночасно були у відпустках»
Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ вперше прокоментував перспективи ротацій військових
2 серпня, 17:18

Події в Україні

Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
У Сумах пролунав потужний вибух
У Сумах пролунав потужний вибух
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
Окупанти просуваються на Донеччині: аналіз ISW
Окупанти просуваються на Донеччині: аналіз ISW
Рятувальники розповіли, скільки людей загинуло на воді від початку року
Рятувальники розповіли, скільки людей загинуло на воді від початку року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
38K
Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових
17K
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
16K
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
15K
Що буде з Московською церквою в Україні? Нардеп зняв інтригу
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Вчора, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua