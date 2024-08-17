Окупанти просуваються на Донеччині: аналіз ISW

Війська РФ просунулися на південний схід від Часового Яру

На фронті фіксується просування російських окупантів у Донецькій області, зокрема біля Часового Яру, Торецька та Покровська. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Стариці і Вовчанська, але не зробили підтвердженого просування. Російські війська перегрупували особовий склад і намагаються розширити системи зв'язку в районі Липців.

16 серпня російські джерела стверджували, що оккупанти просунулися на ділянці шириною до 3,6 км на північ від Піщаного, але ISW не спостерігав візуальних доказів, які б підтверджували ці твердження. Російські війська продовжували наступальні дії в районі Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Колісниківки, Берестового, Стельмахівки, Андріївки, Макіївки та Невського, Торського і Тернів.

Російські війська продовжували наступальні поблизу Сіверська в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Виїмки і Переїзного. Окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 серпня, показують, що російські війська нещодавно просунулися через канал Сіверський Донець Донбасу на північ від Озарянівки.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри показують, що російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Залізного. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до породного відвалу на південно-західній околиці Північного.

Окупанти нещодавно просунулися на схід від Покровська. Геолокаційні кадри показують, що російські сили нещодавно просунулися далі в межах південно-східної Гродівки. Російські блогери стверджували, що російські сили просунулися на південь від Воздвиженки, на схід від Свиридонівки, на захід від Новоторецького та на схід від Гордівки.

Російські блогери заявили, що російські сили, які діяли на південний схід від Покровська, просунулися на південний схід від Желаного та захопили Миколаївку. Російський блогер також заявив, що українські війська відходять з позицій поблизу Карлівки (на південний схід від Покровська). Однак ISW не знайшов підтвердження цих російських заяв.

Російські війська продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Георгіївки, Красногорівки та Олександрівки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного. Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в межах Костянтинівки на 400 метрів і досягли центру населеного пункту.

Війська РФ, які діють на кордоні Донецько-Запорізької області, здійснили наземні штурми поблизу Рівнополя (на південний захід від Великої Новосілки). 15 і 16 серпня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на заході Запорізької області на північний схід від Роботиного в районі Малої Токмачки.

Тривали позиційні бойові дії на лівобережній Херсонщині. Дві третини всіх російських штурмів на Дніпровському напрямку відбуваються на північ від Кринок, де розташовані українські плацдарми.