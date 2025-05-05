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Влада Каліфорнії різко відреагувала на ідею Трампа відновити в'язницю «Алькатрас»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Влада Каліфорнії різко відреагувала на ідею Трампа відновити в'язницю «Алькатрас»
Влада США закрила «Алькатрас» 1963 року через високі витрати на утримання
фото: Geepis

Прессекретарка губернатора Каліфорнії відкинула плани Трампа щодо відновлення «Алькатраса»

Президент США Дональд Трамп наказав відновити закриту 62 роки тому в'язницю «Алькатрас». Сенатор штату Каліфорнія Скотт Вінер відреагував на це та сказав, що заява американського лідера є «абсурдною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico

Прессекретар губернатора Каліфорнії Гевін Ньюсом відкинула плани Трампа щодо відновлення «Алькатрасу»: «Схоже, у Вашингтоні знову день відволікання», – сказала Іззі Гардон, припустивши, що це інформаційний вкид для відволікання уваги від чогось іншого.

Сенатор штату Каліфорнія Скотт Вінер заявив, що пропозиція Трампа є «абсурдною, на перший погляд», зазначивши, що це головна туристична визначна пам'ятка в районі затоки Сан-Франциско, яка приймає 1,4 млн відвідувачів щороку. Але він також сказав, що цей крок є частиною «триваючого хрестового походу Трампа, спрямованого на саботаж верховенства права».

«Якщо Трамп серйозно налаштований на це, це лише ще один крок у його демонтажі демократії – внутрішнього ГУЛАГу прямо посеред затоки Сан-Франциско», – сказав Вінер.

Почесний спікер Ненсі Пелосі сказала, що пропозиція Трампа «не є серйозною»: «(В'язниця – «Главком») «Алькатрас» була закрита як федеральна пенітенціарна установа понад шістдесят років тому. Зараз це дуже популярний національний парк і головна туристична визначна пам'ятка».

Влада США закрила «Алькатрас» 1963 року через високі витрати на утримання. Близько 30 останніх ув'язнених перевели до інших установ, а пізніше об'єкт перетворили на місце для туристів. В'язниця проіснувала майже 30 років. За цей час жодному злочинцеві не вдалося втекти звідти. Серед її відомих ув'язнених –  Аль Капоне, який потрапив до «Алькатрасу» 1934-го. Він пробув на острові чотири з половиною роки.

Раніше президент США Дональд Трамп наказав відновити закриту 62 роки тому в'язницю «Алькатрас». Він заявив, що у відновленій в'язниці в Каліфорнії утримуватимуться «найжорстокіші злочинці Америки», і що це «стане символом закону, порядку і справедливості». 

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Теги: США Дональд Трамп в'язниця

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