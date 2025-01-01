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Головування Канади в G7: Зеленський виступив із заявою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Головування Канади в G7: Зеленський виступив із заявою
Зеленський подякував Канаді за допомогу з самого початку повномасштабного вторгнення Росії
фото з відкритих джерел

Головування Канади в G7 може стати важливим етапом для посилення підтримки України з боку Заходу

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Канаді за постійну підтримку України та зазначив важливість спільних зусиль у досягненні стабільного миру у 2025 році. Про це глава держави заявив у своїх соцмережах.

2025 рік почався з того, що Канада очолила G7. Зеленський висловив сподівання, що цей рік стане важливим у досягненні миру завдяки єдності демократичних країн.

Зеленський подякував Канаді за допомогу з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Це включає як гуманітарну, так і військову підтримку, а також активну співпрацю в межах G7.

Президент наголосив, що єдність найбільших демократій світу демонструє ефективність у забезпеченні захисту та справедливості. Він також підкреслив важливість роботи над тим, щоб Росія не отримала жодної вигоди від розв’язаної війни.

Головування Канади в G7 може стати важливим етапом для посилення підтримки України з боку західних союзників. Об’єднані зусилля демократичних країн сприятимуть тиску на Росію, а також сприятимуть створенню умов для справедливого і тривалого миру.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна розраховує на значний прогрес щодо переговорів про вступ до Євросоюзу під час головування Польщі.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп у своєму різдвяному привітанні висловився щодо можливих переваг включення Канади до складу Сполучених Штатів, заявивши, що це дасть змогу істотно знизити податки. 

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Теги: Канада Володимир Зеленський президент Велика сімка

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