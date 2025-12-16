Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези

Президент України оцінив переговори з представниками США, як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів з представниками Сполучених Штатів у Берліні. Глава держави розповів журналістам про напрацювання та досягнення у мирному процесі. «Главком» зібрав головні заяви українського лідера.

Територіальні питання

Зеленський заявив, що у територіальному питанні поки що консенсусу немає, а Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським.

«Ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслю – вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом РФ. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, ту частину, яка тимчасово окупована. Але, тим не менш, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових, в цьому питанні у нас поки що консенсусу немає», – заявив глава держави.

Гарантії безпеки

Президент повідомив, що є серйозний прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України. Глава держави сподівається, що в разі укладання мирної угоди Конгрес США затвердить п’ять документів, один із яких стосуватиметься гарантій безпеки.

«Ми розраховуємо на п’ять документів. Частина з них про гарантії безпеки, legally binding (передбачають юридичні зобов’язання – «Главком»), тобто проголосовані, затверджені Конгресом Сполучених Штатів Америки. Там, де існує п’ята поправка як в НАТО. Тобто Article 5 mirror – тобто дзеркально п’ятій поправці для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості. І це дуже важливо», – каже він.

Можлива відмова Путіна від переговорів

Президент заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін відкине пропозиції мирної угоди, то США повинні посилити санкції та надати більше зброї Києву. За його словами, якщо Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості для миру, то Україні доведеться зміцнити свою економіку та продовжити боротьбу.

«Я думаю, це справедливий наш буде запит», – додав Зеленський, пояснивши, що логіка вимагає від Сполучених Штатів надати Україні засоби для захисту, такі як системи ППО та далекобійну зброю.

Різдвяне перемирʼя

Зеленський наголосив, що не може відповідати за Росію, але як президент України «безумовно підтримує ідею» перемир'я на різдвяні свята. Зеленський зазначив, що будь-яке припинення вогню Київ буде підтримувати.

«Я вважаю, що енергетичне перемир'я – нормально, будь-яке. Будь-який ceasefire ми будемо підтримувати. Ми підтримуємо в цілому і Європу, і США в кроках щодо закінчення війни. Багато речей, напевно, залежить від політичної волі Росії. Але окремо хочу сказати, що багато речей залежить від наших напрацювань щодо документів», – сказав глава держави.

Майбутні вибори в Україні

Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне забезпечення припинення вогню. За його словами, це питання є одним з найважливіших для проведення легітимних виборів та забезпечення їхнього результату.

«Потрібний для виборів cease fire (припинення вогню – «Главком»). Cease fire буде той чи інший термін, безумовно, якщо буде – ми готові до виборів», – підкреслив Зеленський та запевнив, що готовий до виборів.

Президент наголосив, що важливим аспектом проведення виборів є готовність українського народу до цього процесу. Для цього потрібно співпрацювати з законодавцями для внесення змін до законів.

Зустріч з Трампом та майбутні переговори зі США

Зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа відбудеться тоді, коли сторони погодять фінальний документ мирної угоди між Києвом та Москвою. «Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним (Дональдом Трампом – «Главком») зустрінемось», – сказав президент.

Президент зазначив, що американські представники проведуть консультації з росіянами після переговорів, що пройшли 14 та 15 грудня у Берліні. Згодом переговірники США проведуть зустріч з Дональдом Трампом.

«Після цього наші команди зустрінуться в США найближчим часом. Думаю може навіть на вихідних. Далі після цієї зустрічі буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом США», – розповів президент.

Репараційна позика Україні

Український лідер розповів про плани щодо репараційної позики Україні, яка базуватиметься на заморожених активах РФ. «На сьогодні репараційна позика або будь-який формат, який розрахований на суму російських заморожених активів, це від 150 до 200, в цілому $210 млрд, – це геймченджер. Це гарантія безпеки для України, фінансова гарантія безпеки», – сказав він.

Глава держави наголосив, що Київ має прорахувати різні варіанти. Якщо війна завершиться, триватиме, або ж якщо Україні так і не погодять репараційну позику.

«На жаль, ми повинні думати і про план «Б». План «А» – закінчення війни, план «Б» – продовження російської агресії. Якщо план «Б» і російська агресія продовжується, то Україна розраховує не тільки на двосторонні пакети з країнами, ми розраховуємо на, як мінімум, 40-45 млрд євро на рік фінансової допомоги», – пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що у разі плану «Б» та продовження війни – Україна зможе використовувати репараційну позику на підтримку армії та оборонного сектору. Йдеться про фінансування зброї, ППО тощо. Утім у випадку завершення війни кошти репараційної позики будуть спрямовані на відбудову України.

Крім того, за словами Зеленського, є ще третій варіант – якщо виникнуть проблеми з отриманням репараційної позики. У такому разі Україна розраховує на альтернативні варіанти фінансування в розмірах вищезгаданого траншу – щодо цього з керівництвом Євросоюзу вже тривають відповідні перемовини.