Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Буданов очолить Офіс президент: чому це сильний крок Зеленського

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Буданов очолить Офіс президента
фото: Reuters

Про призначення Буданова керівником Офісу президента України

Це і очікувано (тому що кандидатура Буданова на цю посаду розглядалася ще на початку грудня) і трохи неочікувано (напередодні називали зовсім іншу кандидатуру; а крім того – навіщо це Буданову?).

З точки зору інтересів президента Зеленського це доволі логічний і достатньо сильний крок. Це позитив з точки зору іміджу. Президентський штаб очолить герой війни, людина з переважно позитивною репутацією. Це адекватно умовам війни, особливо її нинішньому етапу.

Це авторитетна і сильна фігура, яка контролює одну з найбільш потужних спецслужб в країні. Напевно ця новина вже напружила і противників Зеленського, і деяких представників президентської команди, які мріяли про посилення свого власного впливу. Можливо це і певна противага активності НАБУ навколо президента Зеленського.

Це буде сприйматися не просто як відновлення, а навіть як посилення впливу президента Зеленського в системі влади. Противники Зеленського робили ставку якраз на значне послаблення його впливу.

Цілком ймовірно, що під керівництвом Буданова Офіс президента України може неформально і неофіційно перетворитися на центральну військову адміністрацію України. А от як це вплине і на сам Офіс і на взаємини з іншими державними інституціями, це відкрите питання.

Відразу прокоментую дві популярні версії про це призначення.

Хтось вважає, що таким чином президент Зеленський готує свого наступника. Можливо, і навіть не просто наступника, а ще й гаранта власної безпеки вже зараз і після відходу з посади глави держави. Однак для майбутніх змагань за посаду президента України статус керівника Офісу президента України є не найкращим майданчиком.

Я вже писав про те, що жодна людина після цієї посади не зробила успішної політичної кар’єри в Україні. Може Буданов стане виключенням з цього правилу? Подивимось.

Є і прямо протилежна версія. Вона полягає у тому, що таким чином Зеленський нейтралізує потенційного конкурента у боротьбі за посаду президента України. Але головним потенційним конкурентом для Зеленського на майбутніх президентських перегонах є не Буданов, а Залужний.

У будь-якому випадку, для президента Зеленського призначення Буданова керівником Офісу президента України є логічним кроком.

А от навіщо це Буданову? Кажуть, що президенту України не можна відмовити. Мабуть, так. Але нова робота і новий статус стануть дуже непростим викликом для Буданова. Він звик до зовсім іншої діяльності. Подивимось, як у нього вийде на новому місці і з зовсім іншими функціями.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Кирило Буданов Офіс президента президент Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
Вчора, 01:03
Європейські лідери наголосили, що мирний план має передбачати забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України
Зеленський розповів про переговори з лідерами Британії, Франції та Німеччини
8 грудня, 2025, 19:25
Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези
Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези
16 грудня, 2025, 08:25
Мільярдер вважає, що Джей Ді Венс проведе на посаді президента два терміни
Ілон Маск назвав наступного президента США
3 грудня, 2025, 20:22
Володимир Зеленський провів переговори з Нікосом Христодулідісом
Візит президента Кіпру до України, зупинка роботи Херсонської ТЕЦ. Головне за 4 грудня
4 грудня, 2025, 21:25
Переговори у Берліні триватимуть і завтра, 15 грудня
Переговори делегацій США та України в Берліні тривали понад п’ять годин: що відомо
14 грудня, 2025, 21:47
Президент України: Дуже ціную добрі слова про Україну й українців і чітку, принципову позицію щодо російської агресії
​Зеленський поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі
15 грудня, 2025, 14:26
Президент розповів, що РФ ані у Святвечір, ані на Різдво не припиняла обстрілів України
Зеленський поговорив з патріархом Варфоломієм
25 грудня, 2025, 16:28
Державний месенджер Max стає інструментом примусу та контролю в РФ
Путін змушує громадян переходити на контрольований месенджер Max
30 грудня, 2025, 16:18

Володимир Фесенко

Буданов очолить Офіс президент: чому це сильний крок Зеленського
Буданов очолить Офіс президент: чому це сильний крок Зеленського
Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
Заяви Путіна на «Прямій лінії»: що має значення для України?
Заяви Путіна на «Прямій лінії»: що має значення для України?
Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?
Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?
Життя без Єрмака. Це можливо!
Життя без Єрмака. Це можливо!
Нові сюрпризи від Трампа: чого чекати Україні?
Нові сюрпризи від Трампа: чого чекати Україні?

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua