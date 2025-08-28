Трамп закликав притягнути Джорджа Сороса до кримінальної відповідальності

Трамп звинуватив Сороса та його сина у завданні шкоди США

Президент США Дональд Трамп закликав притягнути до кримінальної відповідальності інвестора та засновника фонду «Відкрите суспільство» Джорджа Сороса та його сина. Свою заяву глава Білого дому опублікував у соціальній мережі Truth Social, звинувативши їх у підтримці «насильницьких протестів» і «великій шкоді» для Америки.

За словами Трампа, для притягнення Сороса до відповідальності слід застосувати закон RICO (Про організації, які перебувають під впливом рекетирів і корупції). Він також попередив «друзів мільярдера із Західного узбережжя», що уряд «стежить» за ними.

Ця заява з'явилася на тлі повідомлень, зокрема від видання New York Post, про те, що фонди Сороса спонсорували групи, які фінансували протести проти дій Трампа у Вашингтоні. Зокрема, йдеться про проєкт Free DC, що організував акцію за участю 150 демонстрантів біля Білого дому, які вимагали не вводити війська до столиці США.

Діяльність Джорджа Сороса неодноразово оцінювалася негативно через його фінансові операції, а його фонди звинувачували в організації зміни влади в низці держав. Угорсько-американський інвестор не заперечує, що його кошти допомогли, зокрема, провести Помаранчеву революцію в Україні 2004 року та Євромайдан у 2013-му.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що у столиці країни, Вашингтоні, має бути запроваджена смертна кара за умисні вбивства.