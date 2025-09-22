Головна Країна Події в Україні
Протести в Італії, зустріч Зеленського та Рютте. Головне за 22 вересня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
22 вересня мітингувальники заблокували під'їзні дороги до портів Італії, а в центрі Мілана спалахнули сутички
фото: reuters

Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО

В Італії спалахнули масові протести, Білий дім анонсував зустріч Зеленського і Трампа, Сирський потішив новинами з фронту. «Главком» склав добірку новин 22 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

В Італії спалахнули масові протести

Сьогодні, 22 вересня, мітингувальники заблокували під'їзні дороги до портів Італії, а в центрі Мілана спалахнули сутички під час пропалестинської акції, організованої профспілками на знак протесту проти ізраїльської операції в секторі Газа.

Протестувальники заявляють, що прагнуть не допустити використання Італії як перевалочного пункту для постачання зброї та інших ресурсів до Ізраїлю, який веде війну з Хамасом у секторі Газа.

Білий дім анонсував зустріч Зеленського і Трампа

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що у вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

Сирський потішив новинами з фронту

Сили оборони продовжують дії на Добропільському напрямку. Українські воїни просуваються вперед.

«Минулої доби відновлено контроль над 1,3 кв. км, проведено пошук та знищення противника на території 2,1 кв. км Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км», – наголосив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зеленський зустрівся з Рютте на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Сьогодні, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Нью-Йорку.

«Дуже детальна розмова з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї, передусім про необхідність реального захисту від російських ударів. Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати», – йдеться у повідомленні.

Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: суд оголосив вирок

Шевченківський районний суд оголосив вирок колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову,  обвинуваченому у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Суд призначив йому довічне позбавлення волі. 

Сторона захисту погоджується з тяжкістю злочину, але не визнає інкриміноване навмисне вбивство, а наполягає на вбивстві з необережності.

Міноборони оголосило про запуск нової системи військового обліку

Міністерство оборони запускає нову цифрову систему обліку військових «Імпульс». Актуальні дані про кожного захисника будуть в цифровому форматі.

За словами глави Міноборони, «Імпульс» дозволить отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. Інформаційно-комунікаційна система тактичного рівня має запрацювати в кожній військовій частині.

Теги: Італія Міноборони фронт Володимир Зеленський Дональд Трамп

