Хвилина мовчання: згадаймо чемпіона України з веслування Дмитра Губанова
2 серпня 2023 року під час завдання на Запорізькому напрямку Дмитро перестав виходити на зв’язок
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Губанова.
На війні загинув багаторазовий чемпіон України та бронзовий призер юніорського чемпіонату Європи з веслування Дмитро Губанов. Воїну було 28 років. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК).
Як зазначається, Губанов став на захист України від початку повномасштабного вторгнення. 28-річний спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках Сходу України.
2 серпня 2023 року під час завдання на Запорізькому напрямку Дмитро перестав виходити на зв’язок. Півроку доля спортсмена була невідома. Усі ці місяці рідні очікували хоча б на якусь звістку і не полишали надії, що захисник все ж таки живий. Однак на початку березня стало відомо, що веслувальник загинув під час свого останнього бою 3 серпня.
Губанов був родом з Миколаєва, де закінчив місцеву ЗОШ №16. З дитинства займався академічним веслуванням. Дмитро був багаторазовим чемпіоном України, а також бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів до 19 років і фіналістом чемпіонату світу серед молоді до 23 років.
За свої здобутки Губанов отримав звання майстра спорту України. Особистим тренером спортсмена була Валентина Буравкова.
Після повномасштабного нападу РФ у лютому 2022 року Губанов одним з перших став на захист своєї країни. Миколаївський веслувальник служив у лавах Національної гвардії. Спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках на сході та півдні України.
Вдома у 28-річного Дмитра залишилась донька та кохана дружина Дарина, яка також багато років займалася академічним веслуванням.
Федерація академічного веслування України повідомила, що прощання зі спортсменом відбулося 8 березня у Миколаєві.
Раніше повідомлялося, що загинув молодший лейтенант у війську та майстер спорту міжнародного класу з фехтування, член Національної збірної команди України, чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи Денис Борейко на території військової частини, де проходив службу.
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