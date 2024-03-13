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Хвилина мовчання: згадаймо чемпіона України з веслування Дмитра Губанова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо чемпіона України з веслування Дмитра Губанова
28-річний спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках Сходу України
фото: пресслужба НОК

2 серпня 2023 року під час завдання на Запорізькому напрямку Дмитро перестав виходити на зв’язок

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Губанова.

На війні загинув багаторазовий чемпіон України та бронзовий призер юніорського чемпіонату Європи з веслування Дмитро Губанов. Воїну було 28 років. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК).

Як зазначається, Губанов став на захист України від початку повномасштабного вторгнення. 28-річний спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках Сходу України.

2 серпня 2023 року під час завдання на Запорізькому напрямку Дмитро перестав виходити на зв’язок. Півроку доля спортсмена була невідома. Усі ці місяці рідні очікували хоча б на якусь звістку і не полишали надії, що захисник все ж таки живий. Однак на початку березня стало відомо, що веслувальник загинув під час свого останнього бою 3 серпня.

Хвилина мовчання: згадаймо чемпіона України з веслування Дмитра Губанова фото 1

Губанов був родом з Миколаєва, де закінчив місцеву ЗОШ №16. З дитинства займався академічним веслуванням. Дмитро був багаторазовим чемпіоном України, а також бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів до 19 років і фіналістом чемпіонату світу серед молоді до 23 років.

За свої здобутки Губанов отримав звання майстра спорту України. Особистим тренером спортсмена була Валентина Буравкова.

Після повномасштабного нападу РФ у лютому 2022 року Губанов одним з перших став на захист своєї країни. Миколаївський веслувальник служив у лавах Національної гвардії. Спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках на сході та півдні України.

Хвилина мовчання: згадаймо чемпіона України з веслування Дмитра Губанова фото 2

Вдома у 28-річного Дмитра залишилась донька та кохана дружина Дарина, яка також багато років займалася академічним веслуванням.

Дмитро Губанов – майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів до 19 років та фіналіст чемпіонату світу серед молоді до 23 років.

Федерація академічного веслування України повідомила, що прощання зі спортсменом відбулося 8 березня у Миколаєві.

Раніше повідомлялося,  що загинув молодший лейтенант у війську та майстер спорту міжнародного класу з фехтування, член Національної збірної команди України, чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи Денис Борейко на території військової частини, де проходив службу.

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Теги: смерть війна веслування академічне веслування

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