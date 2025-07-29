Росіяни посилюють наступальні дії на Запорізькому напрямку: подробиці від Сирського

Плани російських окупантів нам відомі – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що тримає на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. За його словами, один із таких – Запорізький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Сирського.

«Бойових зіткнень тут порівняно менше, ніж на інших ділянках, однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи», – йдеться у заяві.

У зв’язку з активізацією окупантів Сирський відпрацював у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі та заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій, наявних потреб та проблемних питань. Зокрема, головнокомандувач віддав відповідні розпорядження для їх вирішення.

«Плани російських окупантів нам відомі. З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя», – наголосив Сирський.

Раніше ЗСУ успішно вибили окупантів у Запорізькій області. Внаслідок чого українські військові просунулися вперед. Територію вдалося звільнити без жодної втрати з боку українських воїнів.

Як повідомлялося, на Оріхівському напрямку російські війська накопичують сили та засоби задля активізації штурмових дій. Водночас на Гуляйпільському напрямку армія РФ атакує в районі Малинівки на Запоріжжі, щоб перерізати логістику Сил оборони.