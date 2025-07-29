Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни посилюють наступальні дії на Запорізькому напрямку: подробиці від Сирського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни посилюють наступальні дії на Запорізькому напрямку: подробиці від Сирського
Сирський заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій на Запорізькому напрямку
фото: Олександр Сирський/Telegram

Плани російських окупантів нам відомі – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що тримає на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. За його словами, один із таких – Запорізький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Сирського.

«Бойових зіткнень тут порівняно менше, ніж на інших ділянках, однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи», – йдеться у заяві.

У зв’язку з активізацією окупантів Сирський відпрацював у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі та заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій, наявних потреб та проблемних питань. Зокрема, головнокомандувач віддав відповідні розпорядження для їх вирішення.

«Плани російських окупантів нам відомі. З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя», – наголосив Сирський.

Раніше ЗСУ успішно вибили окупантів у Запорізькій області. Внаслідок чого українські військові просунулися вперед. Територію вдалося звільнити без жодної втрати з боку українських воїнів.

Як повідомлялося, на Оріхівському напрямку російські війська накопичують сили та засоби задля активізації штурмових дій. Водночас на Гуляйпільському напрямку армія РФ атакує в районі Малинівки на Запоріжжі, щоб перерізати логістику Сил оборони.

Читайте також:

Теги: Олександр Сирський Запорізька область війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки є п’ятеро поранених та двоє загиблих
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є загиблі, серед постраждалих – вагітна (фото)
Сьогодні, 08:06
Олександр Якимович, командир Другого інтернаціонального легіону
Колумбійці на «нулі». Велике інтерв’ю з командиром Другого інтернаціонального легіону
Вчора, 10:00
Ілона Капельницька пішла доброволицею на фронт у 2015 році
У лікарні померла Ілона Капельницька – доброволиця й волонтерка, поранена під час атаки на Чернівці
25 липня, 12:43
Для мене це позитив, коли стало російських агентів менше, – Білецький
Білецький прокоментував обшуки та затримання в НАБУ
21 липня, 19:10
Дипломатичні можливості припинення війни в Україні вичерпані
Дипломатичні можливості припинення війни в Україні вичерпані
10 липня, 18:46
Вогнеборці ліквідували пожежу
Масована атака на Луцьк: фото наслідків
9 липня, 08:54
Росіяни понад 10 годин чекали на рейси, але так і не дочекалися
Росіяни отримали бумеранг війни
8 липня, 14:50
Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік
Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік
7 липня, 16:49
Через обстріл шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено
Атака на Одесу: поліція назвала кількість постраждалих (фото)
3 липня, 08:00

Події в Україні

У Запоріжжі під час сильного вітру спостерігалося підвищення радіації (відео)
У Запоріжжі під час сильного вітру спостерігалося підвищення радіації (відео)
Росіяни посилюють наступальні дії на Запорізькому напрямку: подробиці від Сирського
Росіяни посилюють наступальні дії на Запорізькому напрямку: подробиці від Сирського
На Тендрівській косі ліквідовано позицію окупантів (відео)
На Тендрівській косі ліквідовано позицію окупантів (відео)
Окупанти активно тестують безпілотник «Італмас» у Сумах: технічні характеристики
Окупанти активно тестують безпілотник «Італмас» у Сумах: технічні характеристики
Колапс із водою у Донецьку. Окупанти зробили «подарунок» жителям
Колапс із водою у Донецьку. Окупанти зробили «подарунок» жителям
Росія будує нові укриття для літаків біля кордону України – розвідка
Росія будує нові укриття для літаків біля кордону України – розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2025
14K
Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
5607
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5528
Це сталося вперше за багато років: Польща втратила частину території
4275
Ірпінська міськрада достроково припинила повноваження мера Маркушина

Новини

Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Сьогодні, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua