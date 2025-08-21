Україна розробляє план на випадок відмови Росії від переговорів – Єрмак

Трамп, Зеленський та європейські лідери під час зустрічі в Овальному кабінеті

Єрмак ще раз підкреслив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО та повідомив про результати переговорів, передає «Главком».

Єрмак повідомив, що у ході бесіди йшлося про можливий зрив переговорів з боку Росії. На цей випадок триває робота над розробкою плану дій.

«Розробляємо також порядок необхідних дій, якщо російська сторона й надалі затягуватиме війну та зриватиме домовленість про двосторонній та тристоронній формати зустрічі лідерів. Україна готова до будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни», – написав він.

Керівник Офісу президента також повідомив, що вже розпочато активну роботу над військовою компонентою гарантування безпеки.

«Разом йдемо чітко за пріоритетами, які визначили лідери. Все має бути дуже конкретним та дієвим, щоб унеможливити повторення агресії. Памʼятаємо помилку «Будапешту» та десятиліть декларативних заяв. У наш час точно без помилок», – додав Єрмак.

Як повідомлялося, Російська Федерація нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі.

До слова, The Guardian пише, що кремлівський диктатор Володимир Путін не виявляє особливого інтересу до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, але погоджується, щоб поставити за основу переговорів територіальне питання.