Європейці не звикли до стрімкого росту цін на продукти

Як світ бореться з інфляцією

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Инфляция добралась и до ЕС.

Вернее, инфляция тут уже давно и выросло уже несколько поколений европейцев, которые не видели такого роста цен и привыкли переживать только по поводу изменения климата.

Но теперь проблему вынуждены были публично признать в ЕЦБ, где уже не могут быть уверены, что не придется повышать ставки в 2022 году. Последний форпост нулевых ставок таким образом выбросил белый флаг. Пока только на словах, но этого уже хватило для того, чтобы курс Евро стал расти как на дрожжах, отыграв все свои последние потери перед долларом. И если неделю назад пара евро доллар торговалась где-то у отметки 1,11, то уже к концу текущей недели мы видим цифры 1,145.

Эх, не знают они в этом цивилизованном мире, как бороться с инфляцией правильно. Вот турецкий президент Эрдоган взял и уволил главу местного статистического ведомства после публикаций данных по турецкой инфляции.

Может, во время визита в Украину, когда Эрдоган и Зеленский совместно жаловались друг другу на этих западных шайтанов и финансовых спекулянтов, турецкий лидер поделился с украинским президентом передовым опытом. Посмотрим, будет ли он применен в Украине на практике

Рынки в США на этой неделе попытались отыграть потери января, который стал худшим месяцем на биржах с марта 2020 года (а это месяц, когда появился коронавирус во всей красе), но в конце недели статистику подпортил Facebook или как теперь он хочет, чтобы его называли, – Меtа. В общем, акции этой Меta повторили трюк акций Netflix недельной давности.

А все потому, что впервые не выросло количество пользователей Facebook. Проклятый TikTok и неумение людей фокусироваться дольше, чем на десять секунд, ударили по акциям компании. А технологичный сектор продолжил нести потери. В результате утро пятницы индекс S&P500 встретил на отметке в 4477 пунктов.

В украинском сегмент царит позитив вот уже почти неделю. Рынки пребывают в настроении деэскалации

После того, как НАТО послало Путина, и тот тихо отполз к себе в бункер, а встреча в нормадском формате зафиксировала, что стороны не начали драться прямо за столом переговоров, инвесторы уверовали, что Россия не начнет войну прямо сейчас.

Тем более, в субботу началась Олимпиада, а друг Си не простит друга Путина, если тот ему вторую Олимпиаду испортит своей войной. Тем более, китайцы очень-очень старались, даже европейский рынок газа поставили в позу, и, кто знает, может быть в тайне десятилетиями готовили китайских супер хоккеистов или фигуристов, которые сейчас все выиграют. И им очень важно, чтобы весь мир следил за успехами китайских спортсменов и восхищался успехами китайских коммунистов, а не наблюдал за успехами и неудачами российских десантников.

В результате только за последнюю неделю украинский суверенный сегмент прибавил пару пунктов. Правда, надо понимать, что это не есть возвращение к нормальности.

С начала года в целом украинские государственные еврооблигации упали на 6-7 пунктов, а первичный рынок остается закрытым и будет таким, судя по всему, еще долго

Кто не терял времени даром, так это украинский Минфин. В декабре Украина выкупила варрантов еще на 170 млн долларов. И, не исключено, что продолжила делать это в январе, когда цена на них опустилась до совсем сладких уровней – чуть выше 70% от номинала. И если когда-то украинский реальный ВВП вдруг и вырастет на 5% или 6%, что определит высокий уровень выплат по варрантам, которыми нас пугают уже последние лет пять, то в тот момент выплачивать правительству придется в основном самому себе.

Жаль, что все те адепты супер высоких выплат по варрантам только говорили, а не купили те самые варранты, когда они стоили 110% от номинала. А пока выглядит, что Украина провела крайне выгодную сделку, избавив себя от обслуживания 20% своего долга на столь длительный период и постепенно выкупая его теперь с рынка ниже номинала.

Продолжает укрепляться и украинская гривна, чувствуя всю ту же волну деэскалации и не чувствуя пока на себе дыхание турецкого опыта борьбы с инфляцией

Который, может быть, ментально очень близок украинским правителям, но проклятый МВФ не дает воспользоваться передовыми практиками Эрдогана в монетарной политике.

На этой неделе гривна, оттолкнувшись от отметки в 29 гривен за доллар, добралась уже до уровня 28,2-28,3 гривны за доллар. А Нацбанк даже смог немного откупить валюты, пополнив резервы, которые пришлось потратить на сумму порядка 1,5 млрд долларов, сдерживая колебания рынка во время максимального испуга.

Что ж, резервы НБУ еще явно понадобятся, ведь Путин еще не сказал своего последнего слова и собирается с мыслями. И перед тем, как разбомбить Воронеж или попросить бородатых мужчин отрезать голову кому-то в Воронеже, он явно еще сделает ряд телодвижений, чтобы показать, что не боится проклятого блока НАТО, и держит руку на горле проклятых украинских фашистов.

Может быть, эта мысль может греть теперь украинцев, которые не успели купить еврооблигации по высоким уровням доходности, упустив момент ставок в 20% и теперь надеется на следующий испуг иностранных инвесторов.

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Джерело: блог Сергія Фурси

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