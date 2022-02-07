«Проблема не лише України»: Європа нарешті сприймає російську загрозу

Зараз ніхто не може відчувати себе у безпеці

Потрібно розуміти, що після 2014 року ми не маємо втрачати ані години. Російські війська можуть бути однаково ефективними проти регіонів Польщі, Литви, Латвії, Фінляндії, Норвегії, навіть Боснії та Герцеговини – всюди. Тому що зараз ніхто не може відчувати себе у безпеці. І в цьому полягає різниця з 2014 роком.

Я не знаю, чому тоді кожен думав, що «звісно Україну потрібно підтримувати, але це проблема України». Зараз це стосується кожного. У будь-якому випадку зараз Європа, весь європейський континент розуміє – «так, це і моя проблема».

Ми маємо діяти більш активно. Нам потрібна міжнародна конференція. Нам потрібні кращі інструменти для цих перемовин. Коли я був президентом, ми скликали Раду Безпеки ООН кожного кварталу. В цій ситуації ми маємо демонструвати, що світ залучає всі інструменти для утримання ситуації стабільною. Особа, яка має відповідати – Путін. Тільки одна країна є агресором.

До того ж, ми маємо використовувати ефективні інструменти Нормандського формату. Я пишаюся тим, що маю причетність до заснування цього формату та відповідальний за провідну роль Франції і Німеччини у ньому.

Якщо ми хочемо миру, то це значить, що на окупованих територіях мають бути миротворці, «блакитні шоломи» миротворчої місії ООН під мандатом Радбезу. Хочу нагадати, що у попередній коаліційній угоді німецького уряду після виборів до Бундестагу у 2016 році миротворча місія ООН під мандатом Радбезу був центральним пунктом. Пригадую, пан Шольц доклав зусиль, щоб це було топ-пріоритетом.

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Джерело: блог Петра Порошенка

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